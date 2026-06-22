安藤優子（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/22】キャスターの安藤優子が6月21日、自身のInstagramを更新。カウンターでの夕飯を公開し、話題となっている。

【写真】60代ベテランキャスター「お店で出せるレベル」“サクッと”食べた手料理

◆安藤優子、カウンターでのメニューを公開


安藤は「お夕飯はキッチンカウンターにてサクッと」とつづり、写真を投稿。この日は「地元のあれこれ買い出して、下準備をしながら、食べたい気分のものだけ」と記している。「キッチンカウンター居酒屋」では「自のものトマト」（※原文ママ）「鯨のお刺身」「カニカマとズッキーニ」を綺麗に並べて披露。また「この後、牛もも肉をグリルで焼いておしまい！（笑）」とも報告している。

◆安藤優子の投稿に反響


この投稿には「品数多くてすごい」「お料理が素敵で元気が出る」「お店で出せるレベル」「ズッキーニのレシピ知りたい」「美味しそうな料理ばかり」「鯨のお刺身、とっても美味しそうですね」「地元の食材を活かしたお料理、素晴らしいです」「サクッと作れてこのクオリティはすごい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

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