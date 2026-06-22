「離婚後、男性からのアプローチ多い」発言も納得！“シンママ”韓国女優、大胆モノキニ姿で魅了

女優ハン・グルが、見事なスイムウェア姿を披露し、近況を伝えた。

6月21日、ハン・グルは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ハン・グル、魅惑のスイムウェア姿

公開された写真には、ソウル・汝矣島漢江公園のプールを訪れたハン・グルの姿が収められている。彼女はゼブラ柄の大胆なモノキニを着用し、無駄のない引き締まったスタイルと健康的な美しさで視線を引きつけた。双子の母親とは思えない変わらぬスタイルが注目を集めている。

投稿を見たファンからは「本当に双子のママなの？」「漢江のプールが写真集の撮影現場になった」「シルエットがとても綺麗」「まさに夏そのもの」「離婚後にアプローチが多かったというのも納得」などの熱い反応が寄せられた。

（写真＝ハン・グルInstagram）

これに先立ち、ハン・グルは6月12日に公開されたチャン・ソンギュのYouTubeチャンネルに出演し、離婚後に異性からアプローチを受けたことを明かしていた。当時彼女は、「私が離婚したことを知ったうえで近づいてきた男性がいた。思った以上に多かった」と率直に語り、話題を集めた。

（画像＝チャン・ソンギュYouTubeチャンネル）

ただし、「素敵な人も多かったけれど、“離婚した女性だから簡単そう”と思って軽い気持ちで声をかけてくる人もいた」と複雑な心境も打ち明けた。離婚後の新たな恋愛に対する現実的な悩みや警戒心をのぞかせたのだ。

そんな中、変わらぬ美貌とスタイルが改めて注目を集めている。

なお、ハン・グルは2015年に9歳年上の一般人実業家と結婚し、2017年に双子の男女を出産。しかし結婚7年目となる2022年に離婚を発表した。その後は、テレビやSNSを通じて活発に活動を続けながら、一人で双子の子どもたちを育てている近況を伝えている。

（記事提供＝OSEN）