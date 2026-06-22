原日出子、腰椎圧迫骨折で「ひたすら天井を眺めております」安静中の豪華自宅公開に「お大事になさってください」「天井高くて素敵なお家」の声
【モデルプレス＝2026/06/22】女優の原日出子が6月21日、自身のInstagramを更新。自宅を公開した。
【写真】66歳ベテラン女優「カーテンがおしゃれ」安静中に撮影した広々自宅リビング
原は、ペットカートを立ち上げる際に尻餅をつき、腰椎1番の圧迫骨折をしてしまったことを報告。「コルセットと 痛み止め 湿布などいただき 安静！！っと叱られましたが 昨日もロケ 夜まで撮影して 映画はクランクアップしました。カメラが回ると アドレナリンが出るのか…どうにか乗り切り 撮影終了」と診断後も仕事をこなしたことを明かした。
続けて「ようやく 次のロケまで 4日休めるので 今日は おとなしく ひたすら天井を眺めております」と説明。天窓のついた高い天井や壁の飾り棚、大きな窓などをぐるりと撮影した動画を公開した。
この投稿に、ファンからは「お大事になさってください」「痛みの中撮影を続けるなんてさすが」「素敵な天井と壁」「天井高くて素敵なお家」「豪華なお家」「カーテンがおしゃれ」「」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】66歳ベテラン女優「カーテンがおしゃれ」安静中に撮影した広々自宅リビング
◆原日出子、腰椎を圧迫骨折 安静中の自宅公開
原は、ペットカートを立ち上げる際に尻餅をつき、腰椎1番の圧迫骨折をしてしまったことを報告。「コルセットと 痛み止め 湿布などいただき 安静！！っと叱られましたが 昨日もロケ 夜まで撮影して 映画はクランクアップしました。カメラが回ると アドレナリンが出るのか…どうにか乗り切り 撮影終了」と診断後も仕事をこなしたことを明かした。
◆原日出子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お大事になさってください」「痛みの中撮影を続けるなんてさすが」「素敵な天井と壁」「天井高くて素敵なお家」「豪華なお家」「カーテンがおしゃれ」「」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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