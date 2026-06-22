７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールド カレッジ ベースボール チャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表２８人が２２日、発表された。

候補選手５０人が参加し、神奈川・平塚市内で２０日から３日間行われた選考合宿がこの日で終了。投手では今秋のドラフト１位候補の青学大・鈴木泰成投手（４年＝東海大菅生）や、関大・米沢友翔投手（４年＝金沢）、近大・宮原廉投手（４年＝崇徳）、慶大・渡辺和大投手（４年＝高松商）らを選出。野手では、昨年の日米大学野球選手権を経験している青学大・渡部海捕手（４年＝智弁和歌山）や、明大・榊原七斗外野手（４年＝報徳学園）などが入った。

主将は青学大・渡部が務める。メンバー２８人は以下の通り。

【投手】

鈴木泰成（青学大４年＝東海大菅生）

馬場拓海（日体大４年＝福岡大大濠）

宮原廉（近畿大４年＝崇徳）

角田楓斗（富士大４年＝東奥義塾）

星野世那（大商大４年＝近江）

渡辺和大（慶大４年＝高松商）

猪俣駿太（東北福祉大４年＝明秀学園日立）

米沢友翔（関大４年＝金沢）

藤本士生（国学院大３年＝土浦日大）

大城海翔（仙台大３年＝滋賀学園）

古堅鈴之輔（富士大３年＝読谷）

【捕手】

渡部海（青学大４年＝智弁和歌山）

前嶋藍（亜大４年＝横浜隼人）

西野啓也（立命大４年＝高知）

井上和輝（法大２年＝駿台甲府）

【内野手】

赤堀颯（国学院大４年＝聖光学院）

岡田啓吾（明大４年＝前橋育英）

山里宝（亜大４年＝神戸国際大付）

今津慶介（慶大４年＝旭川東）

中山優月（大商大３年＝智弁学園）※投手兼任

小林隼翔（立大３年＝広陵）

林純司（慶大３年＝報徳学園）

鈴木湧陽（中京大３年＝松商学園）

【外野手】

榊原七斗（明大４年＝報徳学園）

春山陽登（大商大４年＝敦賀気比）

黒田義信（東日本国際大４年＝九州国際大付）

真辺麗生（駒大３年＝東邦）

境亮陽（法大２年＝大阪桐蔭）