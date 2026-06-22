侍ジャパン大学日本代表に選ばれた青学大・鈴木泰成（カメラ・桜井　彩乃）

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　７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールド　カレッジ　ベースボール　チャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表２８人が２２日、発表された。

　候補選手５０人が参加し、神奈川・平塚市内で２０日から３日間行われた選考合宿がこの日で終了。投手では今秋のドラフト１位候補の青学大・鈴木泰成投手（４年＝東海大菅生）や、関大・米沢友翔投手（４年＝金沢）、近大・宮原廉投手（４年＝崇徳）、慶大・渡辺和大投手（４年＝高松商）らを選出。野手では、昨年の日米大学野球選手権を経験している青学大・渡部海捕手（４年＝智弁和歌山）や、明大・榊原七斗外野手（４年＝報徳学園）などが入った。

　主将は青学大・渡部が務める。メンバー２８人は以下の通り。

　【投手】

　鈴木泰成（青学大４年＝東海大菅生）

　馬場拓海（日体大４年＝福岡大大濠）

　宮原廉（近畿大４年＝崇徳）

　角田楓斗（富士大４年＝東奥義塾）

　星野世那（大商大４年＝近江）

　渡辺和大（慶大４年＝高松商）

　猪俣駿太（東北福祉大４年＝明秀学園日立）

　米沢友翔（関大４年＝金沢）

　藤本士生（国学院大３年＝土浦日大）

　大城海翔（仙台大３年＝滋賀学園）

　古堅鈴之輔（富士大３年＝読谷）

　【捕手】

　渡部海（青学大４年＝智弁和歌山）

　前嶋藍（亜大４年＝横浜隼人）

　西野啓也（立命大４年＝高知）

　井上和輝（法大２年＝駿台甲府）

　【内野手】

　赤堀颯（国学院大４年＝聖光学院）

　岡田啓吾（明大４年＝前橋育英）

　山里宝（亜大４年＝神戸国際大付）

　今津慶介（慶大４年＝旭川東）

　中山優月（大商大３年＝智弁学園）※投手兼任

　小林隼翔（立大３年＝広陵）

　林純司（慶大３年＝報徳学園）

　鈴木湧陽（中京大３年＝松商学園）

　【外野手】

　榊原七斗（明大４年＝報徳学園）

　春山陽登（大商大４年＝敦賀気比）

　黒田義信（東日本国際大４年＝九州国際大付）

　真辺麗生（駒大３年＝東邦）

　境亮陽（法大２年＝大阪桐蔭）