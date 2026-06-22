侍ジャパン大学代表が決定…青学大・鈴木泰成、慶大・渡辺和大、関大・米沢友翔ら２８人 主将は青学大・渡部海
７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールド カレッジ ベースボール チャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表２８人が２２日、発表された。
候補選手５０人が参加し、神奈川・平塚市内で２０日から３日間行われた選考合宿がこの日で終了。投手では今秋のドラフト１位候補の青学大・鈴木泰成投手（４年＝東海大菅生）や、関大・米沢友翔投手（４年＝金沢）、近大・宮原廉投手（４年＝崇徳）、慶大・渡辺和大投手（４年＝高松商）らを選出。野手では、昨年の日米大学野球選手権を経験している青学大・渡部海捕手（４年＝智弁和歌山）や、明大・榊原七斗外野手（４年＝報徳学園）などが入った。
主将は青学大・渡部が務める。メンバー２８人は以下の通り。
【投手】
鈴木泰成（青学大４年＝東海大菅生）
馬場拓海（日体大４年＝福岡大大濠）
宮原廉（近畿大４年＝崇徳）
角田楓斗（富士大４年＝東奥義塾）
星野世那（大商大４年＝近江）
渡辺和大（慶大４年＝高松商）
猪俣駿太（東北福祉大４年＝明秀学園日立）
米沢友翔（関大４年＝金沢）
藤本士生（国学院大３年＝土浦日大）
大城海翔（仙台大３年＝滋賀学園）
古堅鈴之輔（富士大３年＝読谷）
【捕手】
渡部海（青学大４年＝智弁和歌山）
前嶋藍（亜大４年＝横浜隼人）
西野啓也（立命大４年＝高知）
井上和輝（法大２年＝駿台甲府）
【内野手】
赤堀颯（国学院大４年＝聖光学院）
岡田啓吾（明大４年＝前橋育英）
山里宝（亜大４年＝神戸国際大付）
今津慶介（慶大４年＝旭川東）
中山優月（大商大３年＝智弁学園）※投手兼任
小林隼翔（立大３年＝広陵）
林純司（慶大３年＝報徳学園）
鈴木湧陽（中京大３年＝松商学園）
【外野手】
榊原七斗（明大４年＝報徳学園）
春山陽登（大商大４年＝敦賀気比）
黒田義信（東日本国際大４年＝九州国際大付）
真辺麗生（駒大３年＝東邦）
境亮陽（法大２年＝大阪桐蔭）