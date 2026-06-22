「ate and left no crumbs」の意味は？直訳は「食べるときにパンくずを残さないこと」！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「完璧にやり切った」でした！

「ate and left no crumbs」は「完璧にやり切った」という意味のフレーズ。

「食べるときにパンくずを残さないこと」という直訳から「完璧」という意味で使われます。

最近のスラングでは「ate and left no crumbs」を略して「ate」とだけ言う場合もあるそう。例えば「She ate!」＝「彼女、完璧！」のように使われますよ。

「She ate the presentation! Everyone was impressed.」

（彼女、プレゼンを完璧にやり遂げたよ。みんな関心してた）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。