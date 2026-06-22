モデルの前田希美が結婚式の写真を公開した。

２２日までに自身のインスタグラムを更新し、「私にはもったいないくらい夢みたいな一日でした。」とウェディングドレス姿を披露。夫でサッカーＪ１浦和の渡邊凌磨の頬に手でハートマークを作り、笑顔を見せるなど幸せいっぱいのショットをアップしている。

「大好きな方々が同じ場所に集まって、人生でこんなにも幸せな日があるんだなと思いました。これからも感謝の気持ちを忘れず、ふたりらしく歩んでいきます」などと記した前田。

ラブラブな２人に、フォロワーからは「お幸せに」「本当の天使」「きゃあああ！！可愛すぎます 幸せそうなお二人見れて眼福です」「キレイすぎる」「お似合いです」「綺麗すぎて泣けちゃう」「プリンセス」など祝福の声が寄せられている。

前田は２００６年に雑誌「ピチレモン」の読者モデルオーディションに合格。２００７年４月からはテレビ東京系「おはスタ」でおはガールとして出演した。「Ｐｏｐｔｅｅｎ」でも専属モデルとして活躍。昨年４月９日に「この度、かねてよりお付き合いをさせていただいていた渡邊凌磨さんと結婚致しました」と報告した。