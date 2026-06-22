現役看護師でグラビアアイドル、ラウンドガールなど多岐にわたって活動する桃里れあ（26）が22日までに自身のインスタグラムを更新。セパレートのラウンドガール・コスチューム姿を披露した。

「THEKO2026ありがとうございました ラウンドガールとして参加しました！」と報告し、白、黒、黄色のセパレートのラウンドガール・コスチューム姿の写真をアップ。

そして「森岡選手VS晃貴選手のタイトルマッチに心動かされた」「鈴木万李弥選手のUNLIMITEDは本当に面白い！！」「次回は7/5常葉大会」などとつづった。

この投稿にフォロワーらからは「似合ってる」「キレイ」「可愛いですよ。素敵」「コスチューム。とっても似合って素敵」「かわいい綺麗」などの声が寄せられている。

桃里は、看護師として働きながらグラビアアイドルとして活動。25年にスーパーGTに参戦するチーム「JLOC」でレースクイーン、今年度は「KNOCKOUTガールズ」としてラウンドガールも務めている。埼玉県出身で、公式プロフィルは身長1メートル64、スリーサイズはB89・W58・H90。足のサイズは24・5センチ。趣味はアニメ、漫画、ゴルフ、麻雀。