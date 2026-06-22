杉浦太陽、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの「チュウ顔」披露に反響「この瞬間撮れたのがすごい」「お兄ちゃんも楽しそう」
【モデルプレス＝2026/06/22】俳優の杉浦太陽が6月21日、自身のオフィシャルブログを更新。父の日の次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開し、話題となっている。
【写真】辻ちゃん夫「この瞬間撮れたのがすごい」0歳次女の“チュウ顔”
杉浦は「父の日の、ユメのチュウ顔」とつづり、夢空ちゃん、息子、自身の3ショットを公開した。夢空ちゃんは唇をキュっとすぼめた状態でニッコリ笑った表情をしており、息子は大きく口を開けて楽しそうに笑っている様子が伺える。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎるー」「お兄ちゃんも楽しそうでよき」「この瞬間撮れたのがすごい」「仲良し親子」「どんどん大きくなってる」「メロメロ」などの声が届いている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん夫「この瞬間撮れたのがすごい」0歳次女の“チュウ顔”
◆杉浦太陽、次女の笑顔披露
杉浦は「父の日の、ユメのチュウ顔」とつづり、夢空ちゃん、息子、自身の3ショットを公開した。夢空ちゃんは唇をキュっとすぼめた状態でニッコリ笑った表情をしており、息子は大きく口を開けて楽しそうに笑っている様子が伺える。
◆杉浦太陽の投稿にと反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎるー」「お兄ちゃんも楽しそうでよき」「この瞬間撮れたのがすごい」「仲良し親子」「どんどん大きくなってる」「メロメロ」などの声が届いている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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