板野友美、素肌輝くキャミソール姿に絶賛の声「透き通るような美肌」「絵になる」
【モデルプレス＝2026/06/22】元AKB48でタレントの板野友美が6月21日、自身のInstagramを更新。キャミソールにデニムパンツを合わせたコーディネートを公開した。
【写真】34歳元AKB神7「鎖骨が綺麗すぎる」色白素肌際立つ黒キャミ姿
板野は「スタバは抹茶クリームフラペチーノ生クリーム多め派 早く夏こないかな 大好きな季節」とコメントし、カフェの外のベンチに座っているショットを公開。裾がふわりと広がった黒いキャミソールにデニムパンツを合わせたコーディネートで、美しいデコルテを見せている。
この投稿に、ファンからは「おしゃれな夏コーデ」「鎖骨が綺麗すぎる」「透き通るような美肌」「絵になる」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳元AKB神7「鎖骨が綺麗すぎる」色白素肌際立つ黒キャミ姿
◆板野友美、美デコルテ輝くキャミコーデ公開
板野は「スタバは抹茶クリームフラペチーノ生クリーム多め派 早く夏こないかな 大好きな季節」とコメントし、カフェの外のベンチに座っているショットを公開。裾がふわりと広がった黒いキャミソールにデニムパンツを合わせたコーディネートで、美しいデコルテを見せている。
◆板野友美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おしゃれな夏コーデ」「鎖骨が綺麗すぎる」「透き通るような美肌」「絵になる」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】