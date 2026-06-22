“令和の文化財級ボディ”七瀬なな、過去最大の大胆露出に挑戦！1st写真集のカバー公開

「七瀬なな写真集」カバーカット＆タイトルが決定！

2026年7月21日（火）に発売される俳優・七瀬ななの1st写真集の表紙が確定し、タイトルが『みつめて。』に決定した。これに伴い、カバーカットとリリースカット2点が公開された。

七瀬は「日本レースクイーン大賞2022」で新人部門グランプリを受賞。トップレースアンバサダーとして活躍後、2024年に卒業し現在は俳優として活動している。その圧倒的なスタイルから「令和の文化財級ボディ」と称され、デジタル写真集が軒並みヒットを記録するなどグラビア界でも高い人気を誇る。

七瀬なな ©集英社／中村和孝

撮影はタイのサメット島とバンコク、そして彼女の故郷である福井県で行われた。サメット島では大自然の中で開放的に、バンコクでは美しさを全開に表現。福井県では思い出の地を巡り、普段は見せない愛らしい素顔を捉えた。

七瀬なな ©集英社／中村和孝

作中では、水着やセクシーなランジェリー姿に加え、過去最大の大胆な露出にも挑戦。大人の気品と少女のようなあどけなさのギャップに魅了される一冊だ。

【プロフィール】

七瀬なな（ななせ・なな）

2000年1月27日生まれ 福井県出身

身長166cm B90 W58 H88

趣味 = バイクツーリング(大型自動二輪)、乗馬

特技 = アクロバット(バク転)、アクション(カリ、ジークンドー、USA修斗訓練中)

「日本レースクイーン大賞(現レースアンバサダーアワード)2022」新人部門グランプリ。現在は俳優として活動中。