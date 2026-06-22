◆報知新聞社後援 第３３回大学野球関西オールスター５リーグ対抗戦 ▽３位決定戦 阪神大学８―３関西学生（２２日・わかさスタジアム京都）

関西の大学５リーグの選抜チームによる対抗戦は、阪神大学が１２安打８得点で３位決定戦を制した。２回に先制し、なおも無死満塁で大体大・山下世虎内野手（４年＝下関国際）がグランドスラム。関大・百合沢飛（たか、３年＝開星）の直球を左翼席へ運んだ。大学選手権で大活躍した最速１５２キロ左腕からの会心の一発。「レベルの高い投手から最高の結果になりました。直球が強いので、それを打ちたかったです」と笑顔で振り返った。

下関国際では、２２年夏の甲子園で準優勝。チームメートだった駒大・仲井慎投手（４年）が大学日本代表の選考合宿に参加し「絶対に代表に選ばれて欲しいし、連絡を取り合っています。同級生も頑張ってくれているので」と、自身も躍動した。リーグを代表する選手たちとプレー。「すごくレベルの高いチームで、いい経験になりました。楽しかったです」と、秋に向けて気持ちを高めた。