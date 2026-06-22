シナシナ大葉の救済にも！ごはんが進みまくる「大葉のしょうゆ漬け」

夏に欠かせないめん類。その薬味として活躍する大葉ですが、すぐシナシナになりがち。今回は、そんな大葉の救済にもなるしょうゆ漬けのバリエーションをご紹介。

▼にんにく入りでパワーアップ！

ごま油としょうゆに漬けた大葉は、白いごはんが止まらなくなるおいしさ。隠し味に入れたにんにくが食欲をソソる〜。夏バテ気味のときのスタミナ補給にもおすすめです。



▼白だしで上品に

しょうゆやごま油などに大葉を漬けるだけ。白だしのやさしくコクのある味わいがたまりません。そのままま食べてもよし、おにぎりに巻いてもよし。



▼調味料2つでOK

使うのはしょうゆとごま油だけで、コスパ＆タイパもバッチリ。シンプルな味わいながら、箸が止まらなくなるおいしさに感動です。リピしたくなること間違いなし。



▼唐辛子入りでピリッと

辛いものが好きな方に刺さるのが、一味唐辛子入りのアレンジ。ピリッとした味わいで、ごはんだけでなくお酒も止まりません。30分漬ければOKなので、忙しいときにも◎。







気温が高くなるとスクスク成長する大葉。家庭菜園をしている方は、たくさん収穫できて困ってしまうことがあるかもしれませんね。そんなときは、家にある調味料で簡単に作れるしょうゆ漬けにしておくと便利です。さっそくお試しを。（TEXT：森智子）