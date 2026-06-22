美術家の横尾忠則氏（89）が22日、自身のX（旧ツイッター）を更新。救急搬送されたことを明かし、心配の声が寄せられている。

「先週だったか、久し振りで、何年振り？いや何ヶ月振りかで救急車に乗せられて病院に搬送された」と打ち明けた横尾氏。「車中のベッドが硬くて背中が痛い。サイレンのピポーピポーが耳ざわり。さて何回ぐらい救急車に乗ったかな？」とつぶやいた。

状況については「アトリエで、さあ帰ろうと思ったら身体が前に動かない。ソファーに倒れるしかない。その内救急隊がドヤドヤとやってきて“玄関まで歩けますか？”“イヤ、歩けません”“デワ”と言って4人位で抱きかかえられながら、タンカに乗せられて、救急車へ。抱きかかえられても、落とされるのでは？と不安。決して気持のいいものではない。どちらかというと気持悪い」と説明。

その後「すぐ心電図の検査。次は採血と点滴。このパターンは何度か体験して、慣れている。一体何が起こったのかさっぱりわからない。看護師さんが耳元でワーワー叫んでいるが、よく聞こえない。だって難聴なんだから」と吐露した。

その後「どっちにしても生きていることがメンドー臭く、もう半分以上、生きていることが飽きてしまった」と吐露。「人生を飽きるほど生きて下さい。飽きたらない人は、もっと生きて下さい。救急車には10回は乗ったかな？もう飽きました」とつづった。

この投稿には「どうかお大事に」「救急車を呼べてよかった」「お気をつけて。お大事にして下さい」「大丈夫でしょうか」「心配です」と、心配などさまざまなコメントが寄せられた。