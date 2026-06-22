女優の北香那（28）が、21日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜）にゲスト出演。自分の星座について判明したことに驚いた。

番組冒頭で北は、占いは好きだと明かし「占いってテンション上がりません？ ポジティブな気持ちになれる」と語った。

占師の彌彌告さんが「星座でいうと“しし座”さんになるのかな」と伝えると、「えっ！ そうなんですか！？ ずっと“おとめ座”って言って29年間生きてきた」と告白。VTRを見ていた水野美紀は「えっ、どういうこと？」と驚き、同じくゲストの眞島秀和は「誕生日で分かるんじゃないの？」と聞いた。

北が「いや、そうなんですけど…。ちょうど切り替えのところなんですよ」と答えると、彌彌告さんは「生まれた時間によっても左右されてしまうので、星座と星座の切り替えはちゃんと見てみないと自分がどっちの星座か分からないです」と説明。

北は「え〜！ ずっと知らなかった！ いつもおとめ座の占いばかり見てました」と笑い「こわっ!!ビックリ！ うれしいです、今日知れて」と話した。

そして番組の最後に感想を聞かれると「スゴく面白かったです！ やっぱ一番のビックリはしし座だったこと…」と答え、笑いが起きた。