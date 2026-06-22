女優でモデルの井桁弘恵（29）が22日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。W杯（ワールドカップ）北中米大会1次リーグF組第2戦チュニジア−日本戦の様子を投稿した。

日本テレビ系の「サッカーFIFAワールドカップ2026 スペシャルナビゲーター」としてメキシコ・モンテレイへ。「本当に貴重な時間を過ごさせていただきました。！ 言葉にできない興奮の連続でした」とつづり、日本代表の青いユニホーム姿で、「チュニジア×日本」オリジナルタオルマフラーを手に笑顔を見せるショットなどを公開した。

さらに「一生忘れたくない1日、大感動でした」と心境を記し、現地で一緒にリポートした竹内涼真ら共演者や、透け感あるトップス姿で街を散策したオフショットなどもストーリーズにアップした。

ファンやフォロワーからは「勝利の女神キター！」「笑顔が最高 世界一」「ユニホーム着てますますカワユイ」「井桁ポーズまたみたいです」「見事なレポート」「ライダーコンビMC良かったです」などのコメントが寄せられている。

井桁は福岡市出身。中学は陸上部、高校は硬式テニス部。15年4月に早大進学のために上京し、学業と並行して本格的な芸能活動開始。18年にゼクシィ11代目CMガール抜てき。19年5月には「週刊プレイボーイ」で初の水着グラビア。同年にはテレビ朝日系「仮面ライダーゼロワン」に刃唯阿／仮面ライダーバルキリー役で出演。20年11月に初写真集を発売。22年3月に「MORE」（集英社）専属モデル就任。同年に「ベストスマイル・オブ・ザ・イヤー2022」受賞。趣味は旅行、歌、卓球。特技はテニス、博多弁。食生活アドバイザー三級、漢字検定二級、化粧品検定2級などの資格を持つ。身長170センチ。血液型O。