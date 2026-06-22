8月21日に公開される鈴木亮平主演の劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～CAPITAL CRISIS』に中条あやみ、佐野勇斗、ジェシー（SixTONES）が出演することが決定した。

参考：劇場版『TOKYO MER』第3弾、8月21日公開へ 赤楚衛二、桜田ひより、津田健次郎ら新加入

2021年7月期にTBS日曜劇場枠で放送されたドラマ『TOKYO MER～走る緊急救命室～』。最新の医療機器とオペ室を搭載した大型車両（ERカー）で事故や災害の現場にいち早く駆け付け、“1人も死者を出さない”という使命のもと、自らの危険を顧みず患者のために戦う医療チーム「TOKYO MER」の活躍を描いた物語だ。2023年4月には劇場版第1作目が公開され、興行収入45.3億円の大ヒットを記録。2025年8月には劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション』が公開され、前作を大きく越える興行収入52.6億円のヒットを記録した。

劇場版第3弾となる本作では、MERメンバーたちの感動の物語がクライマックスに突入。劇場版1作目は横浜、2作目は沖縄・鹿児島でのミッションに挑んできたMERメンバーたち。次なる舞台は、MERの原点ともいえる“東京”。タイトル通り、危機的状況に陥った首都・東京を舞台に、シリーズ史上最大にして最後の戦いに挑むMERの姿を描く。

主演の鈴木や賀来賢人のほか、シリーズ初期から作品を支える菜々緒、要潤、仲里依紗、石田ゆり子が続投。さらには、赤楚衛二、桜田ひより、津田健次郎、ファーストサマーウイカ、岩瀬洋志ら新キャストが新たに加わるほか、YOKOHAMA MERの杏と古川雄大、南海MERの江口洋介、高杉真宙、生見愛瑠、宮澤エマという、これまでの劇場版2作から誕生したMERメンバーが出演。さらに、オリジナルメンバーの小手伸也とフォンチーが博多MERとして、SPドラマ『隅田川ミッション』に出演した伊藤淳史が仙台MERとして登場する。

研修医として「TOKYO MER」に配属され、迷いながらも数多くの過酷な現場でドクターとしての経験を積み、立派なセカンドドクターに成長した弦巻比奈を演じた中条は、今作で「大阪MER」のチーフドクターとして登場する。中条は「先日、比奈先生宛のファンレターを小さな女の子から頂いて、沢山の方に愛される作品だと改めて実感しました。医療従事者の方への日頃の感謝とエールに加えて、一人ひとりの行動が命を繋げる事を、この作品を通してお伝えできたら嬉しいです」と本作に込めた想いを明かした。

また、医療機器やERカーの整備を担当する臨床工学技士兼救命士・徳丸元一役の佐野は今回、「名古屋MER」で奮闘。佐野は「5年前に始まった『TOKYO MER』シリーズに再び参加させていただけることを、とても嬉しく思います。再びキャスト・スタッフの皆さんと集結できたことが本当に嬉しく、撮影現場では自然と当時の記憶がよみがえりました。さらにパワーアップしたMERの熱量やチームワークを、ぜひ楽しみにしていてください」と、5年という歳月がもたらした作品の進化への確かな手応えを語った。

劇場版1作目で「TOKYO MER」に加入した研修医・潮見知広を演じたSixTONESのジェシーは、「札幌MER」のセカンドドクターとして登場。1作目では危険な状況に圧倒されながらも、喜多見（鈴木亮平）への強い憧れを胸に大きく成長する姿が描かれ、『南海ミッション』では頼れるドクターの風格も感じさせた彼が、今回どんな活躍を見せるのか。ジェシーは「チームMERはもちろん、個人的には潮見がどのように成長して行くのか、台本を読みながら色々な感情が生まれました！ 場面場面で想像を超える沢山の出来事が起き、困難を乗り越えていきます！ 今まで以上にMERファンの皆様には期待と感動を与えること間違いないです！」と、潮見の成長と本作への期待の籠るコメントを寄せた。

あわせて、TEAMビジュアル【大阪MER Ver.】、TEAMビジュアル【名古屋MER Ver.】、TEAMビジュアル【札幌MER Ver.】が公開。「大阪MER」のバーガンディのユニフォームを身に纏った弦巻（中条あやみ）とERカー“OS1”、「名古屋MER」のラベンダーのユニフォームを身に纏った徳丸（佐野勇斗）と“NG1”、そして「札幌MER」のネイビーのユニフォームを着た潮見（ジェシー）と“SP1”、それぞれの勇姿が描かれている。さらに、総勢8都市へと広がった全国MERマップも公開された。

【コメント】●中条あやみ（弦巻比奈役）2021年のドラマからもう5年も経ちましたが、ファンの皆様に長く応援して頂き、本当にありがとうございます。先日、比奈先生宛のファンレターを小さな女の子から頂いて、沢山の方に愛される作品だと改めて実感しました。医療従事者の方への日頃の感謝とエールに加えて、一人ひとりの行動が命を繋げる事を、この作品を通してお伝えできたら嬉しいです。比奈の成長した姿も是非お楽しみにしていてください！

●佐野勇斗（徳丸元一役）5年前に始まった『TOKYO MER』シリーズに再び参加させていただけることを、とても嬉しく思います。長く愛され続けている作品だからこそ、今回またこの世界に戻ってくることができて光栄です。そして何より、再びキャスト・スタッフの皆さんと集結できたことが本当に嬉しく、撮影現場では自然と当時の記憶がよみがえりました。さらにパワーアップしたMERの熱量やチームワークを、ぜひ楽しみにしていてください。

●ジェシー（SixTONES）（潮見知広役）チームMERの一員としてまた呼んでいただいたこと、感謝しております。チームMERはもちろん、個人的には潮見がどのように成長して行くのか、台本を読みながら色々な感情が生まれました！場面場面で想像を超える沢山の出来事が起き、困難を乗り越えていきます！今まで以上にMERファンの皆様には期待と感動を与えること間違いないです！今回の喜多見チーフはどんな指示を出すのか？必ずTOKYO MERが観ているあなたの心を動かします。

（文＝リアルサウンド編集部）