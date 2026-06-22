2027年1月よりNHK総合で放送される吉岡里帆主演のドラマ10『デンジャラス』の追加キャストとして、上白石萌歌、宇野祥平、片岡凜、井上祐貴、芋生悠、菅原大吉の出演が発表された。

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本作は、作家・桐野夏生が文豪・谷崎潤一郎に挑んだ同名小説を原作としたエンターテインメント作品。文豪をとりまく魅惑的な女性たちの“こじらせた自我”を赤裸々に暴きだす原作の世界を、ドラマ10『燕は戻ってこない』などを手がけた長田育恵が脚色する。“デンジャラス”な男に恋し、“デンジャラス”な人生を生きた女性たちの愛と欲望を描く。

谷崎の代表作『細雪』の主人公のモデルとなった重子を吉岡が演じ、重子の姉であり谷崎の妻となる松子役を中村ゆり、ノーベル文学賞候補にもなった世紀の大文豪・谷崎潤一郎役をオダギリジョーが務める。

上白石が演じるのは、谷崎家に新たな風をもたらす若き嫁・千萬子。聡明で、ハッキリものを言う千萬子を谷崎はおもしろがり、次第に関係性が深まっていく。

宇野が演じるのは、重子の夫・田邊弘。徳川家と血縁のある旧津山藩松平家の三男で、元華族。高学歴な上、留学経験もあるという。

片岡が演じるのは、松子と重子の妹・信子。裏表がなく、奔放で恋多き女性で、姉妹の関係を揺るがす事件を起こす。

井上が演じるのは、松子の前夫との息子で重子の養子となる清一。両親の離婚後は、父親に引き取られ、重子とも疎遠になるが、大学進学時に、田邊と重子の新居に下宿することになる。

芋生が演じるのは、松子の前夫との娘・美恵子。両親の離婚後は、母・松子に引き取られ、清一とは違う道をたどる。

菅原が演じるのは、田邊弘の兄で貴族院議員・松平康秋。旧津山藩松平家の家督を継ぐ、貴族院議員で、甲斐性のない弟を要所要所で手助けする。

脚本陣には、長田に加え、夜ドラ『ひらやすみ』（NHK総合）の米内山陽子、WOWOW連続ドラマ『東京貧困女子。－貧困なんて他人事だと思ってた－』やよるドラ『ここは今から倫理です。』（NHK総合）の高羽彩、『ぼくたちん家』（日本テレビ系）で脚本デビューした松本優紀が参加する。

また、作曲家の三宅純が音楽を担当することも発表された。（文＝リアルサウンド編集部）