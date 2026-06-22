岡山大学とベイラー医科大学（米国ヒューストン）による共同研究チームは、レキシノイド化合物「NEt-3IB」が、ドライアイ症状を改善する可能性を明らかにしました。

【写真を見る】乾燥ストレスによる「ドライアイ」に新たな治療可能性 レキシノイド化合物NEt-3IBが炎症を抑え眼表面の恒常性を回復【岡山大学など】

ドライアイとは──増加する患者、限られた治療法

ドライアイは、涙液の不足や蒸発により眼表面に炎症や障害を引き起こす疾患で、世界的に患者数が増加しています。

近年、組織常在マクロファージが炎症抑制や組織修復に重要な役割を担うことが明らかになってきました。しかし、その機能を選択的に制御する治療法はこれまで限られていました。

NEt-3IBとは──RXRα経路を活性化するレキシノイド化合物

NEt-3IBは、岡山大学で創出された合成レキシノイド化合物です。

レキシノイドとは、核内受容体RXR（レチノイドX受容体）を活性化する化合物の総称です。RXRには、RXRα、RXRβ、RXRγの3種類のサブタイプが知られています。

なかでもRXRαは、免疫応答や炎症制御に関与することが報告されており、NEt-3IBはRXRαを介したシグナルを活性化する化合物です。

RXRαは、ビタミンA代謝産物やオリーブオイル、魚油に含まれる食事成分によっても活性化される調節経路で、これらがドライアイ症状の改善と関連することはすでに報告されています。NEt-3IBはこの内因性の機構を薬理学的に強化するアプローチとして位置づけられます。

なお、従来のレキシノイド化合物は脂溶性が高く、水への溶解性に課題がありました。NEt-3IBも水溶性が乏しいのですが、今回、研究者らはこのナトリウム塩を作成しました。これは水溶性に富んでおり、点眼薬としての実用性を意識した特性を備えています。

研究成果の詳細──4つの効果を確認

マウスドライアイモデルにおいて、NEt-3IBナトリウム塩（以後、NEt-3IB）の点眼投与により、以下の4つの効果が確認されました。

1. マクロファージ機能の転換（炎症型→恒常性型）

単一細胞RNA解析により、NEt-3IBは抗炎症・恒常性関連遺伝子（Igf1、Il10など）の発現増加と、炎症性サイトカイン遺伝子の抑制を誘導することが明らかになりました。細胞分化状態の解析からは、マクロファージがより健康な状態へと再プログラムされることも示されました。

2. 角膜バリア機能の改善

蛍光デキストラン透過試験において、NEt-3IB投与群では角膜上皮のバリア機能が有意に改善しました。

3. ゴブレット細胞（杯細胞）の維持・機能強化

目のバリア機能と潤滑を担う結膜ゴブレット細胞において、細胞数および細胞面積の増加と、糖タンパク質分泌の増強が確認されました。これにより、涙液の質および眼表面保護機能の改善が示唆されました。

4. ステロイドとの比較──恒常性維持という新しい特徴

NEt-3IBは、ステロイド系抗炎症薬デキサメタゾンと同程度に炎症を抑制する一方で、組織の保護や炎症の収束に関わる因子であるIGF-1やIL-10の発現を増加させることが確認されました。これらの結果から、NEt-3IBは単に炎症を抑えるだけでなく、組織修復や炎症の収束に関わる応答を高める可能性が示されました。

既存のステロイド治療が主に炎症抑制に焦点を当てているのに対し、NEt-3IBは組織の恒常性回復を同時に促す点に新規性があります。また、ステロイド治療は、眼圧上昇やそれに伴う緑内障リスクが問題になります。

この研究の条件下では、NEt-3IB投与後に軽度の眼圧変化が認められたものの、デキサメタゾン投与群でみられたような顕著な眼圧上昇は確認されませんでした。

社会的な意義──内因性の修復機構を活用する新戦略

この研究は、加齢や環境ストレス、栄養不足によって損なわれ得る体内の再生・抗炎症機構を活用した、ドライアイに対する新たな治療戦略を示すものです。

今後は、長期投与における有効性および安全性の検証や、ヒトドライアイ患者への応用研究が進むことで、より持続的かつ副作用の少ない治療法の開発につながることが期待されます。

この研究は、ベイラー医科大学のプフルフェグラー教授およびアラム博士が岡山大学の化合物に関心を寄せ、共同研究を提案したことを契機に開始されました。岡山大学の加来田博貴研究教授は次のように述べています。

「これまで眼科領域の創薬研究に携わる機会はありませんでしたが、本研究を通じて点眼薬開発の難しさと重要性を実感しました。本研究で使用した化合物は、博士後期課程在籍時に高村祐太博士の協力により得られたものであり、この場を借りて深く感謝申し上げます」