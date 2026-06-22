「羨ましい」「日本が先を行っているのは事実だ」韓国代表の英雄が日韓を比較！ 森保ジャパンを絶賛「どれほど進歩したのかが分かった」【W杯】
森保一監督が率いる日本代表は、現地６月20日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（Ｆ組）第２節でチュニジア代表と対戦。４−０の完勝を飾った。
立ち上がりから積極的に攻撃を仕掛けた日本は開始４分に先制。左からの中村敬斗の折り返しに鎌田大地がヒールで上手く合わせた。
さらに31分には上田綺世のミドル弾で追加点をゲット。２点リードで前半を終えると、後半には69分に伊東純也が３点目、84分には上田がダメ押しゴールを挙げた。
韓国メディア『JTBC』のスポーツYouTubeチャンネル番組内で、元韓国代表のパク・チソンは、次のように森保ジャパンを称賛する。
「以前と比べてどれほど進歩したのかが分かった。まるでワールドカップの試合ではなく、親善試合をしているような印象を与えるほど余裕があり、個々の選手がどのような役割を担っているかがよく見え、それをしっかりとこなしている姿が印象的だった」
また日韓を比較。「日本はすでに安定した戦いを維持しているが、韓国はかなり波がある」と見解を示す。
「浮き沈みがかなり激しい。だが今後の試合で変わる部分は間違いなくあると思う。なぜなら、韓国は素晴らしい選手を擁している。しかし現時点で日本が先を行っているのは事実だ。羨ましい」
かつてJリーグでのプレー経験もあるパク・チソン。日本サッカーの進化に感嘆しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点・寸評を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
立ち上がりから積極的に攻撃を仕掛けた日本は開始４分に先制。左からの中村敬斗の折り返しに鎌田大地がヒールで上手く合わせた。
さらに31分には上田綺世のミドル弾で追加点をゲット。２点リードで前半を終えると、後半には69分に伊東純也が３点目、84分には上田がダメ押しゴールを挙げた。
韓国メディア『JTBC』のスポーツYouTubeチャンネル番組内で、元韓国代表のパク・チソンは、次のように森保ジャパンを称賛する。
また日韓を比較。「日本はすでに安定した戦いを維持しているが、韓国はかなり波がある」と見解を示す。
「浮き沈みがかなり激しい。だが今後の試合で変わる部分は間違いなくあると思う。なぜなら、韓国は素晴らしい選手を擁している。しかし現時点で日本が先を行っているのは事実だ。羨ましい」
かつてJリーグでのプレー経験もあるパク・チソン。日本サッカーの進化に感嘆しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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