BTS7人の笑顔から真剣な眼差しまでを凝縮！新MVフォトスケッチ公開に「素敵過ぎて目が潰れそう」「かっこいいを更新し続けてる」の声

【写真】フィルム質感で切り取ったBTSメンバーの撮影ビハインドショット【動画】MVメイキング映像／「Merry Go Round」MV一部映像（フル映像はSpotifyにて視聴可能）

BTSの公式SNSが更新。「Merry Go Round」のMV撮影現場をフィルムカメラで収めた「BTS ‘Merry Go Round’ MV Photo Sketch」が公開され、ファンの注目を集めている。

■フィルム質感で切り取ったBTSの素顔！「Merry Go Round」MVビハインド公開

6月19日、BTSが3月にリリースしたアルバム『ARIRANG』の収録曲「Merry Go Round」のミュージックビデオが、音楽ストリーミングサービスSpotifyを通じて公開された。

それに合わせてグローバルファンダム・プラットフォーム「Weverse」で公開されたのは、MV撮影現場でのメンバーたちを収めたフォトスケッチ。ヴィンテージ感のある色合いと粒子感が印象的で、デニムやレザーを取り入れたカジュアルなスタイリングに身を包んだ7人の姿が切り取られている。

BTSのXに投稿された集合ショットでは、横一列に並んだカットや、7人が身を寄せ合うカットも。自然体な表情ながらも、存在感溢れる佇まいを見せている。

Weverseには、メンバー7人それぞれ3枚ずつのソロショットも掲載。SUGA（シュガ）やJ-HOPE（ジェイホープ）がモニターを見つめながら映像を確認する真剣な表情や、椅子に腰掛けポーズを決めるJIMIN（ジミン）やV（ヴィ）の物憂げな表情など、MV制作の裏側を感じさせる写真が並ぶ。

一方で、RM（アールエム）が石棺の上で満面の笑みで立つ姿や、扉から笑顔を見せるJIN（ジン）、カメラに向かってピースするJUNG KOOK（ジョングク）など、待機中のカメラ目線のショットも公開。撮影に集中する姿と、ふと見せる朗らかな表情とのギャップで魅了している。

SNSでは「グクの片足が“ルンっ”って感じで上がってるのかわいい」「ホソクさんのロングコートやばい」「MVがモノクロだったからカラーの写真嬉しい」「かっこいいを更新し続けてる……」「素敵過ぎて目が潰れそう」など、大きな反響が寄せられている。

■BTS、メンバーの仲良しさ溢れるMV撮影メイキング映像も公開

なお、BTSのYouTubeでは、同MVのメイキング映像も公開されている。MVのモノクロで静謐な雰囲気とは一転、メンバー同士が楽しげに会話を交わす和やかな撮影の裏側を見ることができる。