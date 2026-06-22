BABYMONSTER、2回目のワールドツアー幕開けを告げるコンセプトフィルム公開！抱負とあらたな旅路を凝縮した作品

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BABYMONSTERが、2回目となるワールドツアー『2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [CHOOM] 』のコンセプトフィルムを公開した。

■プロフェッショナリズムとカリスマ性を放つ姿が印象的なコンセプトフィルム

YGエンターテインメントは6月19日、公式ブログに「2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [CHOOM] CONCEPT FILM」を掲載し、全世界のファンの期待感をいっそう高めた。メンバーが本格的なツアー準備に没頭し、他に類を見ないプロフェッショナリズムとカリスマ性を放つ姿が印象的なコンセプトフィルムになっている。

バックステージを思わせる空間で、ハンドマイクとインイヤーを装着したメンバーの姿は、ライブを前にした荘厳な雰囲気を醸し出している。特にトレーラーを勢いよく進む演出は、ソウルを起点にグローバルな舞台へ再び躊躇なく踏み出すBABYMONSTERの並外れた抱負とあらたな旅路を凝縮して示している。

5月にリリースされた3rdミニアルバム 『CHOOM』 では、パワフルな「踊り盤」を展開し世間を驚かせたBABYMONSTER。続いて6月8日には、デジタルシングル「SUGAR HONEY ICE TEA」をリリースし、弾むような意外な魅力も披露。ジャンルを超える完璧な消化力で音楽番組をはじめとする様々なプラットフォームで活躍してきたため、世界中のファンと直接触れ合う今回のワールドツアーへの期待感も最高潮に達している。

実際のツアー出発地点であるソウル公演は、3回目の全席完売を記録し、視界制限席までオープンした。また、世界のファンからの熱烈な要望に応えて、すでにシンガポールに続きマカオ公演の追加回数も確定。5大陸にわたる今回のツアーは、これまでに公開された18都市、29回のスケジュールに加え、今後発表されるヨーロッパ、北米、南米のスケジュールも加わり、さらに拡大した規模で世界中のファンに届ける計画だ。ぜひ公式サイトをチェックしよう。

■リリース情報

2026.05.05 ON SALE

MINI ALBUM 『CHOOM』

2026.06.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「SUGAR HONEY ICE TEA」

■関連リンク

公演詳細はこちら

https://yg-babymonster-official.jp/live/2026-2027_worldtour_in_japan/

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/