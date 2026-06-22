６月２２日（月）のヒルナンデス！は★横須賀の絶景スポット巡り！＆中華街お得きっぷ 食べるべき一皿＆国民意識調査ビンゴ★
★横須賀の絶景スポット巡り！★
都内から１時間、写真映えする絶景スポット満載の横須賀エリアで、
初夏ならではの絶景が！
そんな横須賀で幻想的な風景でエモい写真を撮りまくる！
果たして合計1万いいねいくのか！？
＜出演者＞
高城れに（ももいろクローバーZ）・梅沢富美男・福田麻貴（３時のヒロイン）
＜今回ご紹介した店舗＞
★横須賀ヴェルニー公園
神奈川県横須賀市汐入町
★猿島
横須賀市猿島
★いちごよこすかポートマーケット
神奈川県横須賀市新港町
◎長井水産
山カレイ 干物 1382円
まぐろ ワタ 100ｇあたり ３２８円
まぐろ 頭身 100ｇあたり ５３０円
まぐろ 頬肉 100ｇあたり ６４０円
まぐろ生姜餃子 １１８８円
◎あがっとこ
海鮮丼（よこすか満喫きっぷと交換）
◎船主
まかない丼（味噌汁付き）１９５８円
◎横須賀ラーメンMIKASA
アカモクとシラスの冷やし中華 １１５０円
★TUNAMI BOX
神奈川県横須賀市本町
第７艦隊バーガー(４人前) ８６２２円
ジョージワシントンバーガー ２４９６円
★Blue Entrance Kitchen 横須賀店
神奈川県横須賀市大滝町
BEK タコス TOP３ピースコンボ ３２００円〜
（今回ご紹介した商品）
BEKゴールドエクスペリエンス、ザクザクフィッシュ、ガーリックシュリンプ
★中華街お得きっぷ 食べるべき一皿★
今お得な西武横浜旅グルメ切符を使うお店を厳選
チャンスは１人１回！
くいしんぼうトリオが最高の一皿を探します
【出演者】秋山寛貴（ハナコ）・高橋成美・ギャル曽根
【ご紹介させていただいたきっぷ】
・西武横濱中華街旅グルメきっぷ
【ご紹介させていただいたお店】
・富泰楼 本店
・状元樓 横浜本店
・青海星 新館
・香港飲茶専門店 西遊記
・横浜大飯店
・崎陽軒 中華街シウマイBAR店
・馬さんの店 上海園 龍仙
・皇朝 点心舗 ２号店
・開華楼
・富貴包子楼 横浜中華街本店
・ROUROU Cafe
★国民意識調査ビンゴ★
あるテーマのランキングのトップ９をあててビンゴを目指せ！
今回のテーマは・・・・「２０〜７０代に聞いた、行ってみたい世界遺産は？」
１位 屋久島
２位 マチュ・ピチュ
３位 富士山
４位 サグラダ・ファミリア贖罪聖堂
５位 知床
６位 ピラミッド
７位 姫路城
８位 アンコール・ワット
９位 モン・サン・ミシェル
＜視聴者プレゼント＞
猿島ブレンドコーヒー＆猿塩
をプレゼント！