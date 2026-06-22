★横須賀の絶景スポット巡り！★

都内から１時間、写真映えする絶景スポット満載の横須賀エリアで、

初夏ならではの絶景が！

そんな横須賀で幻想的な風景でエモい写真を撮りまくる！

果たして合計1万いいねいくのか！？

＜出演者＞

高城れに（ももいろクローバーZ）・梅沢富美男・福田麻貴（３時のヒロイン）

＜今回ご紹介した店舗＞

★横須賀ヴェルニー公園

神奈川県横須賀市汐入町

★猿島

横須賀市猿島

★いちごよこすかポートマーケット

神奈川県横須賀市新港町

◎長井水産

山カレイ 干物 1382円

まぐろ ワタ 100ｇあたり ３２８円

まぐろ 頭身 100ｇあたり ５３０円

まぐろ 頬肉 100ｇあたり ６４０円

まぐろ生姜餃子 １１８８円

◎あがっとこ

海鮮丼（よこすか満喫きっぷと交換）

◎船主

まかない丼（味噌汁付き）１９５８円

◎横須賀ラーメンMIKASA

アカモクとシラスの冷やし中華 １１５０円

★TUNAMI BOX

神奈川県横須賀市本町

第７艦隊バーガー(４人前) ８６２２円

ジョージワシントンバーガー ２４９６円

★Blue Entrance Kitchen 横須賀店

神奈川県横須賀市大滝町

BEK タコス TOP３ピースコンボ ３２００円〜

（今回ご紹介した商品）

BEKゴールドエクスペリエンス、ザクザクフィッシュ、ガーリックシュリンプ

★中華街お得きっぷ 食べるべき一皿★

今お得な西武横浜旅グルメ切符を使うお店を厳選

チャンスは１人１回！

くいしんぼうトリオが最高の一皿を探します

【出演者】秋山寛貴（ハナコ）・高橋成美・ギャル曽根

【ご紹介させていただいたきっぷ】

・西武横濱中華街旅グルメきっぷ

【ご紹介させていただいたお店】

・富泰楼 本店

・状元樓 横浜本店

・青海星 新館

・香港飲茶専門店 西遊記

・横浜大飯店

・崎陽軒 中華街シウマイBAR店

・馬さんの店 上海園 龍仙

・皇朝 点心舗 ２号店

・開華楼

・富貴包子楼 横浜中華街本店

・ROUROU Cafe

★国民意識調査ビンゴ★

あるテーマのランキングのトップ９をあててビンゴを目指せ！

今回のテーマは・・・・「２０〜７０代に聞いた、行ってみたい世界遺産は？」

１位 屋久島

２位 マチュ・ピチュ

３位 富士山

４位 サグラダ・ファミリア贖罪聖堂

５位 知床

６位 ピラミッド

７位 姫路城

８位 アンコール・ワット

９位 モン・サン・ミシェル



＜視聴者プレゼント＞

猿島ブレンドコーヒー＆猿塩

をプレゼント！