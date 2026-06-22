俳優の星野真里さん（44）が、日本テレビ系『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』でチャリティーランナーを務めることが決定し、思いを語りました。

今回、走ることを決意した背景には、娘の存在があったという星野さんは、「私の娘は先天性ミオパチーという筋肉の難病を患い、電動車いすや人工呼吸器を使いながら日々暮らしています。娘と過ごしてきた10年間の中で、すべての子どもたちが分けられることなく、子どもたち自身が自分の居場所を選べる世の中になってほしいという願いを持つようになりました」と話しました。

そして「今回、私が走ることで、どうすればもっと優しい世の中になるのかを考えるきっかけになればうれしいです。決して一人でゴールできるものではないと思っています。支えてくださる皆さん、そして応援してくださる皆さんに胸を張って走っている姿をお見せできるよう、精いっぱい準備をして当日を迎えたいと思います」と意気込みました。

『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』は『わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜』をテーマに、8月29日・30日に放送されます。