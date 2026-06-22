IS:SUEが、解熱鎮痛薬『EVE』のキャンペーンアンバサダーに就任。本日6月22日よりコラボキャンペーンを実施し、あわせてIS:SUEが出演するWEB CMも公開となった。

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今回のコラボは、“痛みよ、私よ、とんでゆけ。”というメッセージを掲げるブランドの想いと、オーディションでの挫折や葛藤という“痛み”に負けず、なりたい自分へアップデートしていくIS:SUEの姿が重なり実現した。夢に向かって羽ばたく彼女たちとともに、“REBORN with EVE”というテーマのもと、“もう、痛みを我慢しない。”というメッセージを発信する。

“REBORN with EVE”のREBORNは、生まれ変わるという意味と、IS:SUEのファンネーム REBORN（リボン）を重ねたもの。さらに、コラボレーションを象徴するアイコンとしてEVEブルーのリボンを採用。『EVE』を通じて新しい自分へ生まれ変わってほしいという想いと、IS:SUEからファンへの愛と感謝も表現している。

公開されたCMでは、これまでIS:SUEが経験してきた挫折や葛藤、それを仲間やREBORNと乗り越え、高く羽ばたいていく新たな決意を描いている。CM公開にあわせて、メイキング映像やRINの復帰後初ライブなども振り返ったインタビュー映像も公開される。

IS:SUEは、白を基調にEVEカラーの青い大きなリボンを背中にあしらった衣装で登場。背中のリボンを見せながらカメラに向かって『イブA錠』をアピールする場面もあり、終始和やかな雰囲気に包まれていた。撮影は、さなぎをイメージした閉ざされた世界で“痛み”に向き合うシーンからスタート。メンバーそれぞれが繊細な表情や動きで、不自由さや葛藤、そして葛藤から解放されていく感情の変化を表現している。

後半の解放感を描くパフォーマンスパートでは、布をあやつりながら、一人ひとりの個性が際立つシーンが完成。大きなリボンを背景にメンバー同士が寄り添うシーンでは、IS:SUEらしい自然な笑顔が垣間見え、仲の良さが伝わる瞬間が切り取られている。

また、本キャンペーンの期間中、店頭にて対象商品を購入し応募すると、抽選でIS:SUEのライブツアーのチケットをはじめ、IS:SUE×EVEオリジナルグッズなどが当たる施策も行われる。

＜IS:SUE インタビュー＞

Q：「高く飛ぶ」というセリフにちなみ、2周年を迎えたIS:SUEとしてより高く飛ぶために心がけたいことはありますか？

YUUKI「より高く飛ぶためにも、地に足をつけて実直に努力を続けていきたい」「支えてくださる皆さんやメンバーへの感謝を忘れず、一歩一歩前に進んでいきたい」

RIN「弱い自分を受け入れることが大切」「自分自身を受け入れた上で向き合うことが、自信につながると思う」

Q：2026年上半期を振り返って、印象に残っていることを教えてください

RIN「復帰した際のYouTubeライブが特に印象に残っている」「久しぶりにたくさんの温かいメッセージをいただき、こんなにも温かく迎えてもらえるんだと感じた」「メンバー3人への感謝の気持ちもあふれていた」「再び一緒に活動できることを実感した、自分の人生にとって大切な一日になった」

Q：この夏に新たに挑戦したいこと・やってみたいことを教えてください

NANO「今年の夏こそ、4人で流しそうめんをやりたい」「以前からやりたいと話していたものの、なかなか実現できていなかった」「今年こそ全員で楽しみたい」

Q：「REBORN（生まれ変わる）」というテーマにちなみ、もし生まれ変わるとしたら、何になりたいですか？

NANO「カピバラになりたい」「温泉に入って、のんびり過ごしているイメージがあり、一度、のほほんとした人生を送ってみたい」

RINO「ワンちゃんになりたい」「尻尾で感情が伝わるところが可愛い」（自分も素直に感情表現したいと語った ）

RIN「タピオカ屋さんの店員さんになりたい」「頑張った日に必ずタピオカを飲むほど好きなので、毎日飲めたら幸せ」

YUUKI「パン職人さんになりたい」「パン屋さんの温かい雰囲気や店主さんの笑顔に憧れがある」

Q：ファンの“REBORN（リボン）”の皆さんへメッセージをお願いします

YUUKI「つい我慢してしまう気持ちは、私自身も経験があるのでよくわかります」「“痛みを我慢しない”ということは、“自分を愛すること”につながると思う」「“自分を愛すること”と“痛みを我慢しないこと”の2つを胸に刻んで、一緒に生きていきましょう」

RIN「毎日お仕事を頑張っている方、子育てや家事を頑張っている方など、日々を懸命に過ごしているすべての皆さん、本当にお疲れ様です」「大変なこともたくさんあると思うけれど、“今日はこれができた”、“これが楽しかった”という小さな幸せを見つけながら、自分自身をたくさん褒めてあげてほしい」「私たちの楽曲や活動を通して、少しでも元気や笑顔を届けられたら嬉しい」

（文＝リアルサウンド編集部）