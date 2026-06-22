米Brain Technologiesの日本法人であるブレインAIジャパンは22日、国内で公式コミュニティプログラムを開始した。コミュニティの参加登録を受け付けている。

Brain Technologiesは、独自のAIエージェント「Natural AI」を搭載したスマートフォン「Natural AI Phone」を開発している。使うほどユーザーを深く理解し、複数のアプリを横断する操作をアプリを切り替えず行えることなどが特徴。国内ではソフトバンクが販売している。

コミュニティプログラムでは、製品やソフトウェアに関する情報を届けることに加えて、ユーザーが開発プロセスに参加し、未来のAI体験を共に形づくることを目指している。

公式サイトやコミュニティ登録ページのニュースレター会員登録から、無料でコミュニティに参加できる。

コミュニティメンバー向けに提供予定の特典は、「Natural AI Phoneの最新情報や開発アップデートの配信」「ソフトウェアリリース情報の先行案内」「限定イベントへの招待」「創業者や開発チームからのメッセージ」「ベータ版機能への先行アクセス」「開発チームとの交流機会」「製品開発に対するフィードバック機会」などとなっている。