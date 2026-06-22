◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

ビデオリサーチ社は２２日、日本テレビで２１日に放送されたサッカー北中米Ｗ杯の「日本対チュニジア」（午後０時３０分〜３時）のリアルタイムでの全国の平均視聴人数と到達人数を発表した。（３０局１５０分で推計）

平均視聴人数は、番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値で、２２３７万２０００人となった。

到達人数は個人全体４歳以上における１分以上の番組視聴を”見た”と定義し、その番組がどれだけの人が視聴したのか（到達したのか）を推計した値。「日本対チュニジア」は３９００万８０００人に達した。

ビデオリサーチの調べで、「日本対チュニジア」（午後１時〜３時、森保一監督の試合後インタビュー含む）の視聴率は、関東地区で世帯平均３３・２％、個人２２・５％を記録。番組放送開始の午後０時３０分からの視聴率は世帯平均３０・２％、個人２１・３％。瞬間最高視聴率は試合終了時で、世帯３７・０％、個人２５・４％をマークした。