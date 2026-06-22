２３日の広島戦（マツダ）で先発が予定されている巨人・戸郷翔征投手（２６）が２２日、ジャイアンツ球場で最終調整を行った。キャッチボールやノック、ランメニューをこなし「交流戦が終わってから一発目。良い形で試合に入れたら」と意気込んだ。

鬼門・マツダスタジアムでの広島戦。昨季は４登板で０勝３敗と悔しさが残ったが「マツダは巨人としても、そんなに良い結果が生まれていないと常に言われている。でも、なんとか打破しなきゃいけないので。僕自身もしっかり、広島に対してデータであったり、そういうところをしっかり見て。過去のことはそんなに気にはせずやりたい」と意気込んだ。

今季初白星を手にした５月１９日のヤクルト戦（いわき）から自身３連勝中。初勝利の３日前、自分が変わる大きな出来事があった。「巨人のデータ班の方たちが必死に探してくれて、『やっぱりこれはこうじゃない？』っていうのを、ちょうどいわきの３日前くらいに言っていただいて。そこから急に自分の中で『あっ、確かにな』と。打者の感覚だったり、変化球の落ち幅だったり、そういうのが感覚的に戻ってきたのはそこからでしたね」。フォームに関する助言が腑に落ちた。「僕の中でもキーポイントというか、たぶん、一番の財産になるんじゃないかくらいのこと。これからいろいろ悩みがあると思いますけど、今の中ではすごく、過去イチじゃないかというくらい良い情報だった」。そのアドバイスをきっかけに感覚をつかむと、前回１０日の楽天戦（楽天モバイル最強）では９回５安打で完封勝利を挙げるなど、大きな手応えをつかんだ。

チームは首位・阪神とゲーム差１で２位。「もちろん自分の勝ちもそうですけど、チームの勝ちにやっぱり貢献したい。しっかりゲームを作ってやっていきたい」と力を込めた。