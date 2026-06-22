お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻であるまさみさんが22日、自身のアメブロを更新。長年の夢だったという韓国の7人組グループ・BTSのワールドツアー『ARIRANG』の釜山公演に参戦したことを報告。7人との対面を果たした喜びとともに、現地で直面した大混雑の恐怖をリアルに明かした。

【映像】ココリコ遠藤の家族ショット（複数カット）

「夢が叶ったー」と題して更新したブログで、まさみさんは4月下旬から始まった壮絶なチケット争奪戦を回顧。「連日、夜中までPCに張り付き寝不足＆肌荒れでボロボロになりながら」と、粘った末に釜山公演のチケットを勝ち取ったという。

夫の遠藤も、スケジュールを調整し、1泊2日・釜山滞在時間わずか18時間という渡韓に協力したという。まさみさんは念願だった「BTS 7人を拝むことができました」とつづった。しかし、華やかなステージの裏側には、過酷な現実が待っていた。

世界中から集結したファンにより、会場周辺は大混雑。まさみさんは「入場口にARMY（ファン）が集結しすぎて死が頭をよぎるくらい人がすごくて…」と当時の状況を吐露。SNSの混雑画像を引き合いに出しながら、入場までに何時間も費やしたことを明かした。

さらにライブ終了後も過酷さを極め、地下鉄も乗れず、タクシーも全く捕まらない事態に発展。ひたすら歩き続け、なんとかホテルに帰還したのは夜中の2時30分だったという。「過酷な旅だったけど、BTSのLIVEがとんでもなくカッコよくて幸せな時間だった。これだけは言える。やっと7人に会えたよー。夢が叶ったぁ」と、感動をつづった。

最後に「パパにはワガママを聞いてもらったので、しばらくは、逆らわず大人しく優しい妻でいたいと思います」とお茶目に夫への感謝を付け加えた。