ますだおかだ岡田圭右、息子2人からの手描き父の日プレゼント公開「息子くんの字が綺麗」「カラフルな色使いが可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/06/22】お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右が6月21日、自身のInstagramを更新。息子たちからのプレゼントなどを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】57歳松竹芸人「癒される」息子たちからの手描き父の日プレゼント
岡田は「朝起きたら家族から」とつづり、家族からの「感謝状」を公開。また「いつもありがとう！」と書いてある用紙には2人の子どもからのメッセージやイラストが記載されている。兄は「パパへ いつもやきゅうをしてくれてありがとう。ほんをよんでくれてありがとう だいすきだよ」という手描きのメッセージ、弟はカラフルなイラストを描いている。岡田は「＃父の日」「＃ありがとう」「＃父ちゃんがんばるぞー」とハッシュタグを付けて気持ちを示している。
この投稿には「素敵なプレゼントですね」「癒される」「カラフルな色使いが可愛い」「ほっこりエピソードありがとうございます」「最高の家族」「幸せいっぱいですね」「息子くんの字が綺麗」などとコメントが寄せられている。
岡田は、2017年12月にタレントの岡田祐佳と離婚し、2019年11月に一般女性と再婚していたことを発表。2020年10月に男児の誕生、2024年10月に0歳の子どもがいることを明かしていた。なお、祐佳との間に産まれた長男・岡田隆之介は俳優として、長女・岡田結実はタレントとして活躍している。（modelpress編集部）
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【写真】57歳松竹芸人「癒される」息子たちからの手描き父の日プレゼント
◆岡田圭右、父の日のプレゼント公開
岡田は「朝起きたら家族から」とつづり、家族からの「感謝状」を公開。また「いつもありがとう！」と書いてある用紙には2人の子どもからのメッセージやイラストが記載されている。兄は「パパへ いつもやきゅうをしてくれてありがとう。ほんをよんでくれてありがとう だいすきだよ」という手描きのメッセージ、弟はカラフルなイラストを描いている。岡田は「＃父の日」「＃ありがとう」「＃父ちゃんがんばるぞー」とハッシュタグを付けて気持ちを示している。
◆岡田圭右の投稿に反響
この投稿には「素敵なプレゼントですね」「癒される」「カラフルな色使いが可愛い」「ほっこりエピソードありがとうございます」「最高の家族」「幸せいっぱいですね」「息子くんの字が綺麗」などとコメントが寄せられている。
岡田は、2017年12月にタレントの岡田祐佳と離婚し、2019年11月に一般女性と再婚していたことを発表。2020年10月に男児の誕生、2024年10月に0歳の子どもがいることを明かしていた。なお、祐佳との間に産まれた長男・岡田隆之介は俳優として、長女・岡田結実はタレントとして活躍している。（modelpress編集部）
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