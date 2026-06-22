【かっぱ寿司 キャンペーントミカ “あそべる！くるま”プレゼントキャンペーン】 開催期間：6月29日～各店舗なくなり次第終了

コロワイドグループのかっぱ寿司は、「かっぱ寿司 キャンペーントミカ “あそべる！くるま”プレゼントキャンペーン」を6月29日より開催する。

本キャンペーンでは期間中、お会計税込3,500円以上利用し、レジにてかっぱ寿司公式アプリ内の「バーコード付引換券」を提示すると、かっぱ寿司限定のオリジナルミニカー「かっぱ寿司 キャンペーントミカ『ターレー（ぴちぴち動く鯛）』」を税込3,500円毎に1台プレゼント。

「かっぱ寿司 キャンペーントミカ『ターレー（ぴちぴち動く鯛）』」は氷を入れた発泡スチロールケースに“鯛（たい）”を乗せ、市場を走る運搬車・ターレーをミニカーで再現。

車輪を動かすことで荷台の“鯛（たい）”がぴちぴちと上下に動き、新鮮な“鯛（たい）”を急いで運ぶターレーの姿が表現されている。

(C) ＴＯＭＹ

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