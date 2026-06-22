これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「ショルダーバッグ&夏柄クリアポーチ」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『リンネル2026年9月号』（宝島社）の「ショルダーバッグ&夏柄クリアポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『リンネル2026年9月号』の「ショルダーバッグ&夏柄クリアポーチ」が見逃せない！


宝島社から7月21日に発売される『リンネル2026年9月号』（税込1720円）。付録として、「ショルダーバッグ&夏柄クリアポーチ」が付いてきます。

ミッフィー×コールマンのコラボ！ 普段使いからレジャーまで使えるショルダーバッグ


ミッフィーとコールマンがコラボしたショルダーバッグは、高さ21.5×幅15×マチ5.5cm（約）の小ぶりで持ちやすいサイズ感。お財布やペットボトルもすっきり収まる程よい容量で、普段のおでかけからレジャーまで幅広く活躍してくれます。ミッフィーのかわいさとコールマンのアウトドア感を掛け合わせたデザインが、夏のお出かけを盛り上げてくれそうです。

両A面デザインが夏らしい！ PVC素材のフラットポーチ


縦10×横15cm（約）のフラットポーチは、PVC素材にミッフィーとダーン、アイスキャンディの総柄が描かれた夏らしいデザイン。反対側にはコールマンのロゴが入った両A面仕様で、どちらの面を使っても様になります。コスメや小物入れ、お財布代わりにもなる使い勝手の良さも魅力です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)