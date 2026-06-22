ミッフィーとコールマンがコラボした「ショルダーバッグ&夏柄クリアポーチ」が付いてくる！ 予約必須の『リンネル2026年9月号』は7月21日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『リンネル2026年9月号』（宝島社）の「ショルダーバッグ&夏柄クリアポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から7月21日に発売される『リンネル2026年9月号』（税込1720円）。付録として、「ショルダーバッグ&夏柄クリアポーチ」が付いてきます。
ミッフィーとコールマンがコラボしたショルダーバッグは、高さ21.5×幅15×マチ5.5cm（約）の小ぶりで持ちやすいサイズ感。お財布やペットボトルもすっきり収まる程よい容量で、普段のおでかけからレジャーまで幅広く活躍してくれます。ミッフィーのかわいさとコールマンのアウトドア感を掛け合わせたデザインが、夏のお出かけを盛り上げてくれそうです。
縦10×横15cm（約）のフラットポーチは、PVC素材にミッフィーとダーン、アイスキャンディの総柄が描かれた夏らしいデザイン。反対側にはコールマンのロゴが入った両A面仕様で、どちらの面を使っても様になります。コスメや小物入れ、お財布代わりにもなる使い勝手の良さも魅力です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『リンネル2026年9月号』の「ショルダーバッグ&夏柄クリアポーチ」が見逃せない！
宝島社から7月21日に発売される『リンネル2026年9月号』（税込1720円）。付録として、「ショルダーバッグ&夏柄クリアポーチ」が付いてきます。
ミッフィー×コールマンのコラボ！ 普段使いからレジャーまで使えるショルダーバッグ
ミッフィーとコールマンがコラボしたショルダーバッグは、高さ21.5×幅15×マチ5.5cm（約）の小ぶりで持ちやすいサイズ感。お財布やペットボトルもすっきり収まる程よい容量で、普段のおでかけからレジャーまで幅広く活躍してくれます。ミッフィーのかわいさとコールマンのアウトドア感を掛け合わせたデザインが、夏のお出かけを盛り上げてくれそうです。
両A面デザインが夏らしい！ PVC素材のフラットポーチ
縦10×横15cm（約）のフラットポーチは、PVC素材にミッフィーとダーン、アイスキャンディの総柄が描かれた夏らしいデザイン。反対側にはコールマンのロゴが入った両A面仕様で、どちらの面を使っても様になります。コスメや小物入れ、お財布代わりにもなる使い勝手の良さも魅力です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)