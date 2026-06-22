解けたら語彙力高め！ ヒントは「冬の自然現象」！ 空欄に共通する2文字は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、冬の寒い日の自然現象、演劇の衣装、そして厳しい選考という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□ら
か□□
だ□□く
ヒント：氷点下の寒さによって、したたる水が凍ってできた細長い棒。頭にかぶることで、手軽にヘアスタイルをチェンジできるアイテム。そして、目標に向かう途中のステップから漏れてしまうことを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つら」を入れると、次のようになります。
つらら（氷柱）
かつら（カツラ）
だつらく（脱落）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、氷点下の季節に自然が織りなすオブジェから、変身や身だしなみの道具、さらには試練や基準をクリアできない状態までを網羅しました。異なる場面で使われる言葉が同じ音でつながっていて、日本語の持つ豊かな広がりを感じますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、冬の寒い日の自然現象、演劇の衣装、そして厳しい選考という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ら
か□□
だ□□く
ヒント：氷点下の寒さによって、したたる水が凍ってできた細長い棒。頭にかぶることで、手軽にヘアスタイルをチェンジできるアイテム。そして、目標に向かう途中のステップから漏れてしまうことを思い浮かべてみてください。
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正解：つら正解は「つら」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つら」を入れると、次のようになります。
つらら（氷柱）
かつら（カツラ）
だつらく（脱落）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、氷点下の季節に自然が織りなすオブジェから、変身や身だしなみの道具、さらには試練や基準をクリアできない状態までを網羅しました。異なる場面で使われる言葉が同じ音でつながっていて、日本語の持つ豊かな広がりを感じますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)