ベージュのテーピングで患部をグルグル巻きに、足を引きずる場面も

【MLB】オリオールズ 12ー1 ドジャース（日本時間22日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、本拠地でのオリオールズ戦に「1番・指名打者」で先発出場するも、大量リードを許していた7回に代打を送られ途中交代した。2打数1安打1四球と2試合連続安打をマークしたものの、試合後にはロッカーで左膝にアイシング治療を施し、足を引きずる場面があった。これを知った日本のファンからは「え、マジか」「本当に大丈夫??」と動揺と心配の悲鳴が上がっている。

大谷は11日（同12日）のパイレーツ戦で途中交代した際に、球団は「左膝の炎症」と発表。翌12日（同13日）のホワイトソックス戦は欠場となっていた。それでも、17日（同18日）のレイズ戦では先発登板して7勝目を挙げるなど試合出場を続けている。

この日はベージュのテーピングで患部をグルグル巻きにするなど、万全の状態とは言えないようだ。実際、初回に四球で出塁しマンシーの適時打で生還した際には、走塁時に険しい表情を見せるなど、いつもと違う様子だった。

試合後、デーブ・ロバーツ監督は「（大差がついた試合で）彼をベンチに下げたかっただけだ」と語り、「大丈夫だ」と大谷の状態を説明した。しかし、試合後のアイシング治療を知ったファンからは動揺の声が漏れた。

SNS上には、「スライディングした時気になったんよね……」「やっぱり完治はしてないのね」「まだ痛くてアイシングしてるのか。予防処置のアイシングなのか……」「途端にブルーな気分」「これ本当ならやっぱり大丈夫じゃないのでは……痛みあるならお休みしてほしいけど」と言った悲痛な書き込みが相次いだ。（Full-Count編集部）