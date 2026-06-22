モナキ ケンケン、“社会の窓全開”でイベントに出ていた 「すごくヒヤッとした」
4人組グループのモナキが、6月22日（月）に、「ファミリーマート」のフラッペの新ラインアップ「味わうごほうびフルーツ」シリーズの発表会・試飲会に登壇。グループ初のPRイベントとなった今回、四人は「ヒヤッとしたエピソード」を披露。ケンケンは“社会の窓全開”で撮影イベントに出ていたことを明かした。
【写真】“社会の窓全開”エピソードを語るケンケン
■じん「結構空きがちだよね」
今回モナキが登壇したのは、6月23日（火）から全国の「ファミリーマート」約1万6400店で順次発売される、フラッペの新ラインナップ「味わうごほうびフルーツ」シリーズの発表会・試飲会。第一弾の「メロンフラッペ」を皮切りに、「ストロベリーフラッペ」「シャインマスカットフラッペ」「ピーチフラッペ」「マンゴーフラッペ」の全5種類を数量限定で約2週間ごとに発売していく。
イベントでモナキは、ひんやり商品のフラッペにかけて、「ヒヤッとしたエピソード」を披露。ケンケンは「社会の窓が全開だった」エピソードを挙げ、「イベントをやらせていただいた時に、ファンの方と一緒に撮影する機会があるのですが、その時に社会の窓が全開でずっと写真を撮っていたんです。1時間ごとに休憩があったんですけど、その時にやっと気が付いて。ファンの人は気付かないと思ったのですが、見事にSNSで拡散されまして、『ケンケン、この日ずっとチャック開いてたのかな』みたいなことを書かれて、すごくヒヤッとしました」と振り返る。
するとじんが「結構空きがちだよね」と1回限りではなく常習犯だと告白。「昨日も違う仕事の撮影があったのですが、全開まではいかずとも半開で。僕は本当に人がいいので、エレベーターの中で、『その窓、通気性が良すぎるよ』って教えてあげて、事なきを得ました」と明かす。
おヨネが「きょうは大丈夫？」と聞くと、「きょうは大丈夫です！」とケンケンは自信満々に答えた。
【写真】“社会の窓全開”エピソードを語るケンケン
■じん「結構空きがちだよね」
今回モナキが登壇したのは、6月23日（火）から全国の「ファミリーマート」約1万6400店で順次発売される、フラッペの新ラインナップ「味わうごほうびフルーツ」シリーズの発表会・試飲会。第一弾の「メロンフラッペ」を皮切りに、「ストロベリーフラッペ」「シャインマスカットフラッペ」「ピーチフラッペ」「マンゴーフラッペ」の全5種類を数量限定で約2週間ごとに発売していく。
するとじんが「結構空きがちだよね」と1回限りではなく常習犯だと告白。「昨日も違う仕事の撮影があったのですが、全開まではいかずとも半開で。僕は本当に人がいいので、エレベーターの中で、『その窓、通気性が良すぎるよ』って教えてあげて、事なきを得ました」と明かす。
おヨネが「きょうは大丈夫？」と聞くと、「きょうは大丈夫です！」とケンケンは自信満々に答えた。