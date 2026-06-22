小栗旬、“すげえ嫌いだった”松本潤との思い出 『花より男子』の部屋飲みで芽生えた気持ち「この人のために頑張ろうと…」
俳優の小栗旬（43）が21日放送の日本テレビ系『メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ』（後10：30〜後11：25）に出演。5月31日をもって活動終了を迎えた5人組グループ・嵐の松本潤（42）との関係性について語った。
【写真】ファン必見…心を許す間柄だからこそ見せる表情で談笑する松本潤＆小栗旬
番組恒例の車内トークが繰り広げられる中、話題は『ごくせん』に。当時の小栗は「結果を残さなきゃいけない」というという強い思いで現場に臨んでいたという。そんな中、現場にいたのが1歳年下の松本。小栗は当時を振り返り、「生意気でさ、すげえ嫌いだったんだよね」とカミングアウト。
18歳と19歳という多感な時期だったこともあり、「こいつ、気に入らねぇな」と小栗も思い続け、距離があるまま作品は終了したという。しかしその後、『花より男子』で再共演。その際「参ったな。俺、あいつとうまくやっていけるかなって思いながら現場に行って…」と当時の気持ちを赤裸々に語った。
撮影開始から2週間が経ったころ、ホテルでの宿泊の際に松本から「部屋飲み」に誘われたという。松本は撮影時、ドラマの原作となった漫画を持ち歩き、台本と照らし合わせていたというが、ホテルでは役作りについて熱心に相談されたという。
そんな松本に小栗は「うわ、こいつすごい。やっぱり努力してる人なんだなと思ったし、しかも嵐でめちゃくちゃ忙しい時だった。その姿に勝手に感動して、この人のために頑張ろうと思ってから、今もずっと仲良し」と現在の関係性に至るまでの逸話を明かした。
【写真】ファン必見…心を許す間柄だからこそ見せる表情で談笑する松本潤＆小栗旬
番組恒例の車内トークが繰り広げられる中、話題は『ごくせん』に。当時の小栗は「結果を残さなきゃいけない」というという強い思いで現場に臨んでいたという。そんな中、現場にいたのが1歳年下の松本。小栗は当時を振り返り、「生意気でさ、すげえ嫌いだったんだよね」とカミングアウト。
撮影開始から2週間が経ったころ、ホテルでの宿泊の際に松本から「部屋飲み」に誘われたという。松本は撮影時、ドラマの原作となった漫画を持ち歩き、台本と照らし合わせていたというが、ホテルでは役作りについて熱心に相談されたという。
そんな松本に小栗は「うわ、こいつすごい。やっぱり努力してる人なんだなと思ったし、しかも嵐でめちゃくちゃ忙しい時だった。その姿に勝手に感動して、この人のために頑張ろうと思ってから、今もずっと仲良し」と現在の関係性に至るまでの逸話を明かした。