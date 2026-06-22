女優の星野真里（44）が今年の日本テレビ「24時間テレビ」（8月29、30日）でチャリティーランナーを務めることが21日、発表された。自身のインスタグラムを更新し、決意を記した。

星野は24年9月、長女ふうかさん（10）が筋肉に先天的な異常があり筋力低下が起こる国の指定難病「先天性ミオパチー」の一種の「中心核ミオパチー」であることを公表。ふうかさんのインスタグラムを開設し、車イスでの日常を紹介。温かい家族の姿とふうかさんのチャレンジ精神が多くの人の共感と感動を呼んでいる。

発表後、インスタグラムを更新し、「鍛えれば鍛えるほどに強くなる私の身体こそ宝物」と投稿。「写真は素敵なお衣装と、慣れていないガッツポーズに戸惑う40代です 頑張ることが目の前にあり、頑張れる身体と心があることはとても幸せなことです」とつづり「いつもは暑くて苦手な夏ですが、私が生まれ、娘が生まれた季節でもあります 今年の夏はきっと忘れられない夏になる何よりも自分の身体を大切に、精一杯頑張ります」と意気込んだ。

この投稿には「心から応援しています」「頑張れ！応援している！」「マラソン無理しないように頑張って下さい」と応援のコメントが続々と寄せられた。