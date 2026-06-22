Travis Japanの松田元太（27）が22日、月曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。かつて同じ事務所に所属していた先輩と生トークを繰り広げた。

この日のゲストはタレントで歌手の北山宏光と、元「BiSH」で歌手、女優のセントチヒロ・チッチ。

北山は23年8月で「Kis−My−Ft2」を卒業し、ジャニーズ事務所（現SMILE−UP.）を退所。同年9月から、滝沢秀明氏が立ち上げた新事務所TOBEに所属している。

北山の前所属事務所での後輩にあたる松田は「大先輩ですよ」と関係を説明。「元と言うか…」と戸惑いを見せると、北山は「ややこしいわ！」と苦笑し、MCの「ハライチ」澤部佑は「先輩は先輩だから」とツッコミを入れた。

松田は「もちろんずっと先輩ですし」と言い直し、「Travis Japanが兄さん方（キスマイ）のバックにつくとか、ずっと直属でお世話になっていて」とグループ名は出さずに振り返った。

出会いは「デビュー前からで」とも語り、「曲頂いたり、衣装頂いたりとか」と可愛がってもらっていたと語った。

北山は先日松田に会った際に「ぽかぽか」に出演してほしいとラブコールを受けたとぶっちゃけ。「元太のおかげで今日来れた」と声を弾ませた。

松田は「ちょうど数週間前に飯行ってて、“『ぽかぽか』来てくださいよ”って言ったら“ああじゃあ…”みたいになって」と説明し、北山も「“いいんですか？”ってなって」と目を細めた。

澤部は「そんなキャスティング口出すほど、偉くないでしょ、松田くん別に」とツッコミを入れたが、松田は「来ていただけたらいいなと思って」と笑顔。北山も「そしたら本当にご縁で」とにこやかに応じた。