「テラハ」島袋聖南、“相思相愛”な夫・石倉ノア＆4歳息子の姿公開「大きくなってる」「おめめクリクリで可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/06/22】恋愛リアリティーショー「テラスハウス」に出演していたモデルの島袋聖南が6月21日、自身のInstagramを更新。夫の石倉ノアと息子の姿を公開し、話題となっている。
【写真】「テラハ」出演39歳美女「尊い親子愛」海で楽しむ夫＆4歳息子
島袋は「Happy Father’s Day！」「パパの好きなものを好きになるぴよくん そして息子と同じ目線で全力で遊んでくれるノア 相思相愛なふたりをみていると嬉しく思う」とつづり、写真を複数枚投稿。海で楽しむ石倉と息子の姿や、手を繋いで歩く2人の後ろ姿、美味しそうにアイスを食べる息子を優しい眼差しで見つめる姿などの写真を披露している。
また、島袋と石倉が並ぶ、仲の良い姿も公開している。
この投稿には「素敵な写真ばかり」「ぴよくんが大きくなってる」「最高の家族に癒されます」「おめめクリクリで可愛い」「ノアさんとぴよくんの相思相愛感にキュン」「尊い親子愛ですね」「家族の空気感が本当にグッとくる」「一枚一枚の写真に愛情と温かさが溢れていて感動」「まさに理想の家族」などと反響が寄せられている。
島袋は2012年10月にスタートした「テラスハウス」の初期メンバーで、その後3回カムバック。軽井沢編に3年ぶり4度目の入居をし、石倉とゴールインした。ともに番組を卒業し、2019年4月より同棲開始。2021年2月に結婚を発表し、2022年4月に第1子が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】「テラハ」出演39歳美女「尊い親子愛」海で楽しむ夫＆4歳息子
◆島袋聖南、夫・石倉ノアと息子の写真を公開
島袋は「Happy Father’s Day！」「パパの好きなものを好きになるぴよくん そして息子と同じ目線で全力で遊んでくれるノア 相思相愛なふたりをみていると嬉しく思う」とつづり、写真を複数枚投稿。海で楽しむ石倉と息子の姿や、手を繋いで歩く2人の後ろ姿、美味しそうにアイスを食べる息子を優しい眼差しで見つめる姿などの写真を披露している。
◆島袋聖南の投稿に反響
この投稿には「素敵な写真ばかり」「ぴよくんが大きくなってる」「最高の家族に癒されます」「おめめクリクリで可愛い」「ノアさんとぴよくんの相思相愛感にキュン」「尊い親子愛ですね」「家族の空気感が本当にグッとくる」「一枚一枚の写真に愛情と温かさが溢れていて感動」「まさに理想の家族」などと反響が寄せられている。
島袋は2012年10月にスタートした「テラスハウス」の初期メンバーで、その後3回カムバック。軽井沢編に3年ぶり4度目の入居をし、石倉とゴールインした。ともに番組を卒業し、2019年4月より同棲開始。2021年2月に結婚を発表し、2022年4月に第1子が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
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