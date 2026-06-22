

IS:SUE

サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生した4人組ガールズグループ・IS:SUEが、解熱鎮痛薬ブランド『EVE（イブ）』のキャンペーンアンバサダーに就任した。併せてWEB CM「REBORN with EVE」篇が公開された。

【動画】IS:SUE出演、イブA錠 WEB CM「REBORN with EVE」篇

『EVE（イブ）』はこれまで、「痛みよ、私よ、とんでゆけ。」のブランドメッセージのもと、痛みを我慢してしまいがちな女性たちへ、無理をせず薬に頼ることが、自分らしく本来のパフォーマンスを発揮するための前向きな選択であることを伝えてきた。このブランドの想いと、オーディションでの挫折や葛藤という“痛み”に負けず、なりたい自分へアップデートしていくIS:SUEの姿が重なり、本コラボレーションが実現。夢に向かって羽ばたく彼女たちとともに、「REBORN with EVE」というテーマのもと、「もう、痛みを我慢しない。」というメッセージを発信していく。

6月22日より公開の新WEB CM「REBORN with EVE」篇では、デビュー2周年を迎えたメンバーが、痛みを我慢する閉鎖的な状態を「さなぎ」に、そこからの解放を「蝶」になぞらえて表現している。CM前半では、布に閉ざされた幻想的な世界で葛藤する姿を描き、後半では『EVE』をきっかけに解き放たれ、光り輝く世界へと羽ばたく姿を力強い眼差しとダンスで体現。背中にあしらわれた「EVEブルーのリボン」は、ファンとの絆や、さらなる高みへ進む決意の象徴となっている。

IS:SUEインタビュー

――「高く飛ぶ」というセリフにちなみ、2周年を迎えたIS:SUEとしてより高く飛ぶために心がけたいことはありますか？

YUUKIは「より高く飛ぶためにも、地に足をつけて実直に努力を続けていきたい。」とコメント。「支えてくださる皆さんやメンバーへの感謝を忘れず、一歩一歩前に進んでいきたい。」と語った。

また、RINは、「弱い自分を受け入れることが大切。」とコメント。「自分自身を受け入れた上で向き合うことが、自信につながると思う。」と前向きな思いを明かした。――2026年上半期を振り返って、印象に残っていることを教えてください

RINは、「復帰した際の YouTube ライブが特に印象に残っている。」とコメント。「久しぶりにたくさんの温かいメッセージをいただき、こんなにも温かく迎えてもらえるんだと感じた。」と当時を振り返った。さらに、「メンバー3人への感謝の気持ちもあふれていた。」と語り、「再び一緒に活動できることを実感した、自分の人生にとって大切な一日になった。」と心境を明かした。――この夏に新たに挑戦したいこと・やってみたいことを教えてください

NANOは、「今年の夏こそ、4人で流しそうめんをやりたい。」と回答。「以前からやりたいと話していたものの、なかなか実現できていなかった。」と明かし、「今年こそ全員で楽しみたい。」と意気込みを語った。――「REBORN（生まれ変わる）」というテーマにちなみ、もし生まれ変わるとしたら、何になりたいですか？

NANOは、「カピバラになりたい。」と回答。「温泉に入って、のんびり過ごしているイメージがあり、一度、のほほんとした人生を送ってみたい。」と理由を説明しました。

また、RINOは、「ワンちゃんになりたい。」とコメント。「尻尾で感情が伝わるところが可愛い」と話し、自分も素直に感情表現したいと語りました。

さらに、RINは、「タピオカ屋さんの店員さんになりたい。」と回答。「頑張った日に必ずタピオカを飲むほど好きなので、毎日飲めたら幸せ。」と笑顔を見せた。

YUUKIは、「パン職人さんになりたい。」とコメント。「パン屋さんの温かい雰囲気や店主さんの笑顔に憧れがある。」と明かした。――ファンの“REBORN（リボン）”の皆さんへメッセージをお願いします

YUUKIは「つい我慢してしまう気持ちは、私自身も経験があるのでよくわかります。」と寄り添いながらも「“痛みを我慢しない”ということは、“自分を愛すること”につながると思う。」と語り、「“自分を愛すること”と“痛みを我慢しないこと”の2つを胸に刻んで、一緒に生きていきましょう。」と呼びかけた。

また、RINは、「毎日お仕事を頑張っている方、子育てや家事を頑張っている方など、日々を懸命に過ごしているすべての皆さん、本当にお疲れ様です。」と温かいメッセージを送る場面も。「大変なこともたくさんあると思うけれど、“今日はこれができた”、“これが楽しかった”という小さな幸せを見つけながら、自分自身をたくさん褒めてあげてほしい。」とエールを送り、「私たちの楽曲や活動を通して、少しでも元気や笑顔を届けられたら嬉しい。」と REBORN への想いを語った。