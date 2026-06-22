東海地方は、この先2週間は曇りや雨の日が多いでしょう。目先、25日(木)から26日(金)は広く雨が降り、太平洋側の地域を中心に、雨量が多くなる恐れがあります。

今日22日(月)は雲が多く日差し少なめ にわか雨に注意

今日22日(月)は、低気圧が日本海と関東の東の海上にあり、前線が本州の南の海上に延びています。東海地方は、太平洋側の一部の地域で日差しが出ている程度で、雲が多くなっています。また、名古屋市内など、雨の降っている地域も多くあります。

今夜にかけても、所々で晴れ間はあるものの、低気圧や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、にわか雨の所があるでしょう。日差しが少ない分、最高気温は昨日21日ほど上がらない見込みです。28℃前後の所が多く、暑さは控えめとなりそうです。また、沿岸部では10メートル以上のやや強い西寄りの風を観測しています。この後も、強風に注意してください。

25日(木)〜26日(金)は雨量が多くなる恐れ 28(日)も広く雨の可能性

明日23日(火)は、低気圧は東の海上へ遠ざかり、本州付近は高気圧に覆われるでしょう。今日22日よりも雲が取れ、広く晴れ間がありそうです。ただ、一部では、にわか雨があるでしょう。



24日(水)は、梅雨前線が西から北上し、東海地方に近づく見込みです。三重県南部は、朝から夜にかけて、断続的に雨が降るでしょう。その他の地域は、雲が多く、朝晩を中心に雨の降る所がある見込みです。雨の降る範囲は、まだ狭いでしょう。

25日(木)から26日(金)は、前線が本州付近に停滞するため、広く雨が降る見込みです。三重県南部など太平洋側の地域を中心に、雨量が多くなる恐れがあります。今後の情報に注意してください。

27日(土)は、前線は東海地方から離れるため、晴れ間が戻るでしょう。

28日(日)は、前線が再び西から北上し、東海地方に近づくため、広く雨が降る見込みです。

29日(月)は、前線の活動が次第に弱まり、晴れ間が戻るでしょう。



なお、台風7号は、25日(木)から26日(金)頃に沖縄に接近し、27日(土)頃には、九州に次第に近づく見込みです。予報円が大きく、台風の進路にはまだ幅があります。今後の情報に注意してください。

30日(火)〜7月5日(日) 曇りや雨の日が多い

30日(火)以降も、梅雨前線や湿った空気の影響を受けやすいでしょう。曇りや雨の日が多く、すっきりしない日が続きそうです。ムシムシとした暑さの日が多くなるでしょう。また、梅雨の晴れ間には、最高気温は30℃以上の真夏日が続出する見込みです。急に気温が上がる日は、熱中症リスクが高まるため、注意してお過ごしください。