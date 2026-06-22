Kアリーナ横浜、英音楽業界誌選出の優秀アリーナ20会場に選出 観客動員数世界1位も
神奈川の音楽アリーナ「Kアリーナ横浜」が、英国の音楽業界誌『IQ Magazine』が発表した『Arena Stars 2026』に選出されたことが22日、発表された。『Arena Stars』は、優れたコンサート体験を提供するアリーナ会場を称えるもの。
【画像】優秀アリーナ20会場に選出されたKアリーナ横浜の内観
『IQ Magazine』は、コンサートプロモーターやフェス主催者、施設運営者など、世界のライブエンタテインメントビジネスに関わる業界関係者に向けた英国発の音楽専門メディア。世界60ヶ国以上へ情報を発信している。
『Arena Stars』は今回が初の実施。『IQ Magazine』読者による推薦をもとに、ライブエンタテインメント業界のプロモーターや制作関係者らによる審査を経て選出される。今回は世界各国の650会場の中から、英ロンドンのThe O2や米ニューヨークのBarclays Centerなどとともに、世界20会場が選ばれた。
『IQ Magazine』では、選出された会場について「この規模において最高のコンサート体験を象徴する会場」と位置づけ、来場者に優れたコンサート体験を提供するとともに、プロモーターや制作スタッフ、アーティストが最高のパフォーマンスを発揮できる環境を備えている点を高く評価しているという。
また、米音楽業界誌『Pollstar』が19日に発表した2026年上半期の世界アリーナランキングでは、Kアリーナ横浜が観客動員数で世界1位を獲得。同ランキングは、2025年11月13日から2026年5月13日までに開催されたライブイベントの観客動員数をもとに集計されたもので、世界の主要アリーナ会場の実績を示す指標の一つとして注目を集めている。
Kアリーナ横浜は、音楽を聴く人、奏でる人のためにつくられた音楽アリーナ。座席数は2万33席で、地上9階建て、高さは約45メートル。理想のライブ、コンサートを実現する場所として、フレキシブルな客席プランや設営、撤収に配慮したファシリティを備えるほか、大規模な吊り込みへの対応や良質な音響空間など、多様な演出に対応できる環境を整えている。
客席は全席に長時間快適に過ごせるファブリックシートを導入。ステージ前方のアリーナに加え、三層構造のスタンド席はすべてステージ正面を向いた扇形の形状となっており、迫力と一体感のある空間を生み出している。また、一般的なライブ、コンサートで持ち込まれる演出機器を一部常設することで、使いやすさと環境負荷低減を両立。ライブ、コンサートで使用する電力は実質的に100％再生可能エネルギーで調達し、雨水貯留による中水利用も行っている。
■「Arena Stars 2026」選出会場一覧
Arena CDMX（メキシコシティ）
Avicii Arena（ストックホルム）
Barclays Center（ニューヨーク）
Co-op Live（マンチェスター）
Coca-Cola Arena（ドバイ）
Etihad Arena（アブダビ）
Intuit Dome（イングルウッド）
Kアリーナ横浜（横浜）
Kai Tak Arena（香港）
Movistar Arena（ブエノスアイレス）
Movistar Arena（ボゴタ）
Qudos Bank Arena（シドニー）
Roig Arena（バレンシア）
Scotiabank Arena（トロント）
SM Mall of Asia Arena（パサイ）
Spark Arena（オークランド）
State Farm Arena（アトランタ）
The O2（ロンドン）
Uber Arena（ベルリン）
United Center（シカゴ）
【画像】優秀アリーナ20会場に選出されたKアリーナ横浜の内観
『IQ Magazine』は、コンサートプロモーターやフェス主催者、施設運営者など、世界のライブエンタテインメントビジネスに関わる業界関係者に向けた英国発の音楽専門メディア。世界60ヶ国以上へ情報を発信している。
『IQ Magazine』では、選出された会場について「この規模において最高のコンサート体験を象徴する会場」と位置づけ、来場者に優れたコンサート体験を提供するとともに、プロモーターや制作スタッフ、アーティストが最高のパフォーマンスを発揮できる環境を備えている点を高く評価しているという。
また、米音楽業界誌『Pollstar』が19日に発表した2026年上半期の世界アリーナランキングでは、Kアリーナ横浜が観客動員数で世界1位を獲得。同ランキングは、2025年11月13日から2026年5月13日までに開催されたライブイベントの観客動員数をもとに集計されたもので、世界の主要アリーナ会場の実績を示す指標の一つとして注目を集めている。
Kアリーナ横浜は、音楽を聴く人、奏でる人のためにつくられた音楽アリーナ。座席数は2万33席で、地上9階建て、高さは約45メートル。理想のライブ、コンサートを実現する場所として、フレキシブルな客席プランや設営、撤収に配慮したファシリティを備えるほか、大規模な吊り込みへの対応や良質な音響空間など、多様な演出に対応できる環境を整えている。
客席は全席に長時間快適に過ごせるファブリックシートを導入。ステージ前方のアリーナに加え、三層構造のスタンド席はすべてステージ正面を向いた扇形の形状となっており、迫力と一体感のある空間を生み出している。また、一般的なライブ、コンサートで持ち込まれる演出機器を一部常設することで、使いやすさと環境負荷低減を両立。ライブ、コンサートで使用する電力は実質的に100％再生可能エネルギーで調達し、雨水貯留による中水利用も行っている。
■「Arena Stars 2026」選出会場一覧
Arena CDMX（メキシコシティ）
Avicii Arena（ストックホルム）
Barclays Center（ニューヨーク）
Co-op Live（マンチェスター）
Coca-Cola Arena（ドバイ）
Etihad Arena（アブダビ）
Intuit Dome（イングルウッド）
Kアリーナ横浜（横浜）
Kai Tak Arena（香港）
Movistar Arena（ブエノスアイレス）
Movistar Arena（ボゴタ）
Qudos Bank Arena（シドニー）
Roig Arena（バレンシア）
Scotiabank Arena（トロント）
SM Mall of Asia Arena（パサイ）
Spark Arena（オークランド）
State Farm Arena（アトランタ）
The O2（ロンドン）
Uber Arena（ベルリン）
United Center（シカゴ）