中島健人の夏の楽曲が“香水”に 「KENTY FRAGRANCE」第2弾の発売が決定
歌手で俳優の中島健人によるプロジェクト「KENTY FRAGRANCE」(ケンティーフレグランス）第2弾の発売日が7月7日に決定した。
【写真】ギャップがすごい…妖艶な「ROSSO」ビジュアル
ブランドコピーは、「香りのメロディーあなたのそばに…」。中島が楽曲制作を始めた当初から温めてきた構想を形にしたプロジェクトだ。「香りをまとって楽曲を聴いてほしい」という想いのもと調香の全工程に立ち会い開発したシリーズで、楽曲の世界観を香りで表現している。
同シリーズは今年、四季に合わせて春・夏・秋・冬の4回にわたり展開予定。第1弾は「CANDY〜Can U be my BABY〜」「SHE IS...LOVE」「IDOLIC」の3曲をモチーフにしたフレグランスを発売し、SNSでは第2弾の予想が飛び交うなど大きな反響があった。
今回の第2弾では「Hey!! Summer Honey」「jealous」「ROSSO」の夏の3曲をモチーフに展開。香りを体感し、購入できるPOP-UPも原宿で同日から開催する。楽曲と香りの世界観を体感できる展示、フォトスポットなど、来場者限定のコンテンツも用意。夏の楽曲をモチーフにした香りを、発売日にいち早く体験できる場となっており、前回とは違う雰囲気の会場も楽しむことができる。
■第2弾3商品の特徴
【Hey!! Summer Honey】
夏の爽やかさ、甘さを感じるエモーショナルな香り
【jealous】
いつもよりあなたが魅力的になれる香り
【ROSSO】
一緒にいるあの人を酔わせてしまうかもしれない香り
■中島健人コメント
KENTY FRAGRANCE、第2弾が出ます。
今、僕はツアーで全国を回ってますが、多くのファンの方が、僕の作った香りをまとってくれていると聞き、とても幸せです。
今回は、夏の3種ということで、この季節にぴったりな3曲の香りをデザインしました。
僕の作った香りが、あなたの日常をさらに豊かにしてくれますように。らぶ。
【写真】ギャップがすごい…妖艶な「ROSSO」ビジュアル
ブランドコピーは、「香りのメロディーあなたのそばに…」。中島が楽曲制作を始めた当初から温めてきた構想を形にしたプロジェクトだ。「香りをまとって楽曲を聴いてほしい」という想いのもと調香の全工程に立ち会い開発したシリーズで、楽曲の世界観を香りで表現している。
今回の第2弾では「Hey!! Summer Honey」「jealous」「ROSSO」の夏の3曲をモチーフに展開。香りを体感し、購入できるPOP-UPも原宿で同日から開催する。楽曲と香りの世界観を体感できる展示、フォトスポットなど、来場者限定のコンテンツも用意。夏の楽曲をモチーフにした香りを、発売日にいち早く体験できる場となっており、前回とは違う雰囲気の会場も楽しむことができる。
■第2弾3商品の特徴
【Hey!! Summer Honey】
夏の爽やかさ、甘さを感じるエモーショナルな香り
【jealous】
いつもよりあなたが魅力的になれる香り
【ROSSO】
一緒にいるあの人を酔わせてしまうかもしれない香り
■中島健人コメント
KENTY FRAGRANCE、第2弾が出ます。
今、僕はツアーで全国を回ってますが、多くのファンの方が、僕の作った香りをまとってくれていると聞き、とても幸せです。
今回は、夏の3種ということで、この季節にぴったりな3曲の香りをデザインしました。
僕の作った香りが、あなたの日常をさらに豊かにしてくれますように。らぶ。