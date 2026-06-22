亀梨和也（40）が、21日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。山下智久（41）からアンケートで人柄について語られた。

番組からの「アイドル亀梨と感じる瞬間は？」という質問に山下は「実は普段一緒にいる『カズヤくん』とステージ上の『亀梨和也』は僕の中で全くの別の人に感じることがあります。ステージに立つと、アイドルとしての輝きとカリスマ性が一気にあふれ出すんですよね。『カズヤくん』に関してはユーモアもあるし一緒にふざけ合ったりしています」と語った。

亀梨は「本当そう。YouTubeでもほとんど素ですけど。なんかかっこつけなきゃとか。かっこつけるのももちろん好きだけど。けどそうしていないと、立ってられないというか。素のまま5万人の前とかでめちゃくちゃ怖くないですか？ 衣装とか着ることでそこに存在できているというか。若いころのテレビとか見てると偉そうっていうか、こうやってないと『俺、亀梨です』をやってないと、『緊張する…』っていうのが根っこにいるから」と語った。

山崎育三郎は「『カズヤくん』がいるから」と納得し、井桁弘恵も「ちょっと武装してないと」と共感。

亀梨は「ちょっとよろい着てた方がこの世界楽？ というか。亀梨をやってるときの方が落ち着くというかなんというか、“怖さ”が軽減される」と語った。