栄養価も彩りもアップする卵の副菜レシピ3品にチャンレジ！


【写真を見る】主菜から汁ものまでバリエ豊富！ 卵の絶品おかず15選

献立の「あと一品」に迷ったら、卵を使ってみてはいかがでしょうか。短時間で簡単に調理できて、栄養価の底上げも叶ううえ、華やかな黄色で食卓の彩りもぐんとアップしますよ。

今回は、そんないいことづくめの卵のサブおかず3品をご紹介します。

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■豆苗と卵のサラダ

卵の余熱で豆苗をなじませて

卵の余熱で豆苗をなじませて「豆苗と卵のサラダ」


【材料】(2人分)

・卵 ...2個

・豆苗 ...1袋

・片栗粉

・マヨネーズ

・塩

【作り方】

1. 豆苗は長さを3等分に切る。

2. 耐熱ボウルに水大さじ2、片栗粉小さじ1/2を混ぜ、卵を割り入れて溶きほぐす。ふんわりとラップをかけ、電子レンジ (600W) で約2分加熱する。

3. 熱いうちに1を加えて卵をほぐしながら混ぜ、マヨネーズ大さじ1と1/2、塩少々を加えてあえる。

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

(1人分151kcal/塩分0.6g　レシピ考案/みないきぬこ)

■卵のトマトソース焼き

プチプチの甘いコーンが味と食感のアクセントに

プチプチの甘いコーンが味と食感のアクセントに「卵のトマトソース焼き」


【材料】(2人分)

・卵 ...2個

・玉ねぎ ...1/4個

・カットトマト ...200g

・ホールコーン ...60g

・洋風スープの素 (顆粒) ...小さじ1/2

・塩

・こしょう

【作り方】

1. 玉ねぎは粗みじん切りにしてボウルに入れ、カットトマト、ホールコーン、洋風スープの素と、塩、こしょう各少々を加えて混ぜる。

2. 耐熱皿に1を等分して入れ、卵を1個ずつ割り入れて、オーブントースターで約15分焼く。途中で焦げそうになったら、アルミホイルをかぶせる。

(1人分125kcal/塩分0.9g　レシピ考案/みないきぬこ)

■ブロッコリーと卵のみそ汁

ごま油で炒め、ブロッコリーの甘みを引き出す

ごま油で炒め、ブロッコリーの甘みを引き出す「ブロッコリーと卵のみそ汁」


【材料】(2人分)

・卵 ...2個

・ブロッコリー ...1/3個 (約100g)

・だし汁 ...2カップ

・ごま油

・みそ

【作り方】

1. ブロッコリーは小房に分け、細かく刻む。茎は皮のかたい部分をむき、5mm角に切る。

2. 鍋にごま油大さじ1/2を中火で熱し、1をさっと炒めてだし汁を加え、約2分煮る。みそ大さじ1と1/2を溶き入れ、卵を静かに割り入れて、半熟になるまで火を通す。

(1人分142kcal/塩分2.1g　レシピ考案/武蔵裕子)

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卵のまろやかな味わいのおかげで、子どもも食べやすい副菜に。今晩のおかずにぜひお試しくださいね。

レシピ考案/みないきぬこ、武蔵裕子　撮影/高杉純　栄養計算/スタジオ食　編集協力/田子直美　監修/牧野直子

※この記事は、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。

文/さいとうあずみ