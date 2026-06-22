時短で栄養価も食卓の彩りもぐんとアップ！いいことづくめの卵のサブおかず3選
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献立の「あと一品」に迷ったら、卵を使ってみてはいかがでしょうか。短時間で簡単に調理できて、栄養価の底上げも叶ううえ、華やかな黄色で食卓の彩りもぐんとアップしますよ。
今回は、そんないいことづくめの卵のサブおかず3品をご紹介します。
＊ ＊ ＊
■豆苗と卵のサラダ
卵の余熱で豆苗をなじませて
・卵 ...2個
・豆苗 ...1袋
・片栗粉
・マヨネーズ
・塩
【作り方】
1. 豆苗は長さを3等分に切る。
2. 耐熱ボウルに水大さじ2、片栗粉小さじ1/2を混ぜ、卵を割り入れて溶きほぐす。ふんわりとラップをかけ、電子レンジ (600W) で約2分加熱する。
3. 熱いうちに1を加えて卵をほぐしながら混ぜ、マヨネーズ大さじ1と1/2、塩少々を加えてあえる。
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
(1人分151kcal/塩分0.6g レシピ考案/みないきぬこ)
■卵のトマトソース焼き
プチプチの甘いコーンが味と食感のアクセントに
【材料】(2人分)
・卵 ...2個
・玉ねぎ ...1/4個
・カットトマト ...200g
・ホールコーン ...60g
・洋風スープの素 (顆粒) ...小さじ1/2
・塩
・こしょう
【作り方】
1. 玉ねぎは粗みじん切りにしてボウルに入れ、カットトマト、ホールコーン、洋風スープの素と、塩、こしょう各少々を加えて混ぜる。
2. 耐熱皿に1を等分して入れ、卵を1個ずつ割り入れて、オーブントースターで約15分焼く。途中で焦げそうになったら、アルミホイルをかぶせる。
(1人分125kcal/塩分0.9g レシピ考案/みないきぬこ)
■ブロッコリーと卵のみそ汁
ごま油で炒め、ブロッコリーの甘みを引き出す
【材料】(2人分)
・卵 ...2個
・ブロッコリー ...1/3個 (約100g)
・だし汁 ...2カップ
・ごま油
・みそ
【作り方】
1. ブロッコリーは小房に分け、細かく刻む。茎は皮のかたい部分をむき、5mm角に切る。
2. 鍋にごま油大さじ1/2を中火で熱し、1をさっと炒めてだし汁を加え、約2分煮る。みそ大さじ1と1/2を溶き入れ、卵を静かに割り入れて、半熟になるまで火を通す。
(1人分142kcal/塩分2.1g レシピ考案/武蔵裕子)
＊ ＊ ＊
卵のまろやかな味わいのおかげで、子どもも食べやすい副菜に。今晩のおかずにぜひお試しくださいね。
レシピ考案/みないきぬこ、武蔵裕子 撮影/高杉純 栄養計算/スタジオ食 編集協力/田子直美 監修/牧野直子
※この記事は、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
文/さいとうあずみ