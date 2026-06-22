Da-iCE新曲「アンリミテッド」配信リリース決定！先行公開された歌詞が話題に

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Da-iCEが、7月15日に新曲「アンリミテッド」を配信リリースすることが決定した。

■先行公開された歌詞に”異常事態”が発生？

本楽曲は、メンバーの工藤大輝と花村想太が作詞・作曲を担当。

本日公開された先行ジャケット写真は、漫画『サラリーマン山崎シゲル』で知られる漫画家・イラストレーターの田中光が手掛け、Da-iCEメンバーそれぞれの特徴を捉えた、ポップでユーモアあふれるデザインに仕上がっている。

さらに、歌詞検索サービス「歌ネット」には早くも本楽曲の歌詞が先行公開された。

まさかの≪ゴクッゴクッ≫という表記のみで構成された歌詞に、SNSでは「歌詞バグってるだけだよね、、本当にゴクゴクだけ？」「ついにDa-iCEが壊れた、、!?」といった憶測が飛び交っている。

果たしてこれが本当に正しい歌詞なのか、それとも楽曲に隠された仕掛けなのか。リリースに向けて本楽曲の全貌に注目が集まっている。

■リリース情報

2026.07.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「アンリミテッド」

■関連リンク

歌詞検索サービス「歌ネット」

https://www.uta-net.com/song/395029/

Da-iCE OFFICIAL SITE

https://da-ice.jp