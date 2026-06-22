『サマソニ』のん & the tears of knight、阿部真央ら、第11弾追加アーティスト発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

チケット一般発売を迎え、東京ではプラチナチケットを含む一部券種が早くもSOLD OUTとなるなど、話題沸騰中の『SUMMER SONIC 2026』。このたび、25周年のサマソニの熱気をさらに加速させる、第11弾追加アーティストが発表された。

■25周年の夏をさらに熱くする、多彩なアーティストが集結！

8月14日～16日に、ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセにて東京公演、万博記念公園にて大阪公演が行われる『SUMMER SONIC 2026』。

まずは、15日に大阪MOUNTAIN STAGEに出演となっていたKASABIANがAIR STAGEへ移動し、THE STROKES前のスロットでロックアンセムを轟かせることが明らかに。

14日の大阪・PAVILIONには、等身大でありながら鋭いリリックと、余白のあるフロウで独自の存在感を放つin-d、メロディアスな歌とラップで存在感を高めるMasato Hayashi、オルタナティブな感性と自由なサウンドであらたな音楽の形を提示するlil soft tennisが出演決定。現在のヒップホップとオルタナティブ・シーンの熱気を体感できるラインナップが揃う。

15日の東京・BEACH STAGEには、力強くも繊細な歌声と、聴く人の心にまっすぐ届く言葉で長く支持を集めるシンガーソングライター、阿部真央が出演決定。さらに、俳優・アーティストとして独自の表現を切り拓き、音楽でも唯一無二の存在感を放つのん & the tears of knightが、スペシャルバンド編成で登場。それぞれの個性とライブならではの熱量が、開放感溢れるBEACH STAGEにあらたな彩りを加える。

15日の大阪・PAVILIONには、Hiplin、七尾旅人、NODATIN、TOCCHI、UKIという個性豊かなアーティストたちが繋がり、音楽の花を咲かせるスペシャル企画HAPPY FLOWER LIVEが決定。さらに、日常の風景を切り取る言葉と温かな歌声、心地よいグルーヴで独自の世界を描く鈴木真海子、遊び心溢れるサウンドとライブ感で会場を巻き込むクレイジーウォウウォ!!、しなやかで洗練されたサウンドを届けるGooDee、ジャンルにとらわれないポップセンスと瑞々しい感性で注目を集めるLavtも登場。

16日の大阪・PAVILIONには鋭いラップとジャンルレスな感性で独自の存在感を放つLizaも加わり、サマソニ最終日のPAVILIONを熱く盛り上げる。

■イベント情報

『SUMMER SONIC 2026』

08/14（金）千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園

08/15（土）千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園

08/16（日）千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園

■関連リンク

『SUMMER SONIC 2026』公式サイト

https://www.summersonic.com