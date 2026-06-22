タレントの上沼恵美子（71）が22日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。公開中の映画「Michel／マイケル」について語った。

これまでマイケル・ジャクソンさんにまつわる映画を見たことはなかったというが、同作は見に行ったという上沼。共演のシャンプーハット・てつじ、同局・北村真平アナウンサーも見ており、3人でオープニングから盛り上がった。

上沼は「素晴らしいなあ、ファンになった。おいっ子うまいなあ、男前やな。私、顔好きやわ、優しそうな顔」と称賛。だが、エンドロールについて「長かったなあ…もう1本見れるわと思うくらい！どんだけの人関わってるねん」と苦笑いした。

「（エンドロールで流れていた）あれ、全部マイケルの曲か？有名な曲流れへんかったな」と上沼。「せめて踊ってる映像とか流しといてくれたら」と言うてつじに「それよ！」と激しく共感し、「私そう思ったの。なんぼでもあると思うねん。本物のマイケルのステージをトン、トン、トンとやってくれたらええのに。何しとんねん、と思ったわ。あんな長い長い…しかも英語やから読まれへんし」とぼやいた。

エンドロールを最後まで見て「客電（客席の照明）が上がってから退場するのが礼儀。（本編が）終わったらさっと立つ人は非常識やと私は思ってたのよ」と映画館での自身の流儀を力説したが、「でもあれは長すぎるわあ…」と今回は苦痛だったことを正直に打ち明けた。

てつじは「あの長さやったら、最後に生前のマイケルが出てきて何か言うんかな…みたいに思った」と話すと、上沼も「ほんま、その通り！あそこまで我慢させてるねんからね」と、エンドロールの最後に“おまけ映像”を期待したと同意。「マイケルを扱って、（マイケルの）おいっ子も出てるねんから著作権関係ないんちゃうの？」と肩を落とした。

「ほんま長かったよな。あれはほんとに文字ばっかりじゃなくて、横に本当のマイケルの映像を入れるべき！連絡しといて」と言い放って、笑わせた。「せめて有名なヒット曲流してほしい」と嘆くてつじに、「ほんま！そうそうそう。あんな長いエンディング初めてやわ」と続いた。

だが最後には「でもね、作品は良かったなあ。マイケルをあんまり知らない私が言うのも何やけど、非常に良かった」とあらためて強調。3人でマイケル談義を花を咲かせていた。