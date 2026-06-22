勝ち点4で決勝トーナメント進出へ大前進

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアを4-0と圧倒。勝ち点を4とし、決勝トーナメント（T）進出に大きく前進した。一方、気の早いファンの間では、決勝T初戦の相手以外の“敵”も話題になっている。

日本は1次リーグ2戦目で終始、チュニジアを圧倒。W杯通算1000試合となるメモリアルマッチで、日本のW杯1試合最多となる4得点を挙げた。

25日（同26日）のスウェーデン戦に引き分け以上で、F組2位以内での決勝T進出が決定。決勝T1回戦はC組上位チームで、ブラジルかモロッコとの対戦が見込まれる。

C組の最終戦は24日（同25日）に行われる。日本がF組2位以内で突破した場合、決勝T1回戦は中3日。一方、C組上位チームは中4日と日程面で不利となっており、気づいたX上のファンからは様々な声が上がった。

「グループCは中4日。この差が大きすぎるんよ」

「日本は1位抜けも2位抜けも、トーナメント初戦は中3日（現地29日）で試合しなきゃならんのね」

「スウェーデン戦完全ターンオーバーかな？ 1、2戦出場時間短かった選手の底上げ必要なのと、中3日のR32で中4日のブラジルかモロッコ濃厚な状況考えると」

F組3位で突破して対戦相手がフランス（I組1位）になった場合は、6月30日（同7月1日）に対戦する。



（THE ANSWER編集部）