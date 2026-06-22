漫才コンビ「メッセンジャー」の黒田有（俳優名・黒田たもつ）と、兄弟演劇ユニット「ＴＨＥ ＲＯＢ ＣＡＲＬＴＯＮ」の村角太洋氏（俳優名・ボブ・マーサム）によるクリエイターユニット「ねぎぽんず」のプロデュース公演、舞台「芸能事務所フルハウス」（７月１０〜１２日、大阪・新世界ＺＡＺＡ ＨＯＵＳＥ）の取材会が２２日、大阪・ミナミの吉本興業大阪本社で行われた。

今作ではお笑いユニット「ザ・プラン９」のお〜い！久馬が脚本を担当し、自ら出演もする。黒田と久馬は吉本総合芸能学院（ＮＳＣ）大阪校１０期の同期生。取材会では、お笑いコンビ「千鳥」の大悟と女優・綾瀬はるかがダブル主演した映画「箱の中の羊」の話題となり、久馬は「見ました。メチャクチャ良かったですね」と大悟の芝居を絶賛した。

先月の第７９回カンヌ国際映画祭で長編コンペティション部門に選出された同作。久馬は「泣きそうになったり怒ったりって、昔の大悟やったら恥ずかしくてできなかったと思うんですよね。でも、あっこまでいくと（経験を積むと）、そこの余裕もあって」と漫才やテレビで場数を踏んだことが、演劇にも生きていると分析した。

さらに同作の“設定”にも思いをはせたという。「どうやって大悟と綾瀬はるかが、何があって結婚したんやろな…とか考えるのが楽しかった」と吐露。さらに「昔、ノブが『綾瀬はるかに似てる』って言われてる時期があったんですよ。途中から千鳥を見ているような感じになりました」と報道陣を爆笑させた。これには黒田が「失礼すぎるで。ホリプロ怒ってきよんで」と綾瀬の所属事務所の名を挙げてツッコんでいた。

「芸能事務所フルハウス」のチケットは好評発売中。