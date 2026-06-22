ビジュアル系ロックバンド「ＤＩＲ ＥＮ ＧＲＥＹ」のＹｏｕＴｕｂｅ特別企画が１９日にスタートし、約７０００人が同時視聴で参加した。

メンバーそれぞれが選曲したセットリストを５週連続でプレミア公開する企画で、タイトルは「ＬＩＶＥＳＴＲＥＡＭ ５ ＤＡＹＳ―ＹｏｕＴｕｂｅ Ｅｘｃｌｕｓｉｖｅ Ｓｅｔｌｉｓｔ ｂｙ Ｍｅｍｂｅｒｓ―」。この日はボーカル京が選曲した楽曲で開催した。

世界中から集まったファンのチャット欄には「めっちゃ、素晴らしすぎて感動しまくりましたです。後の４人のセトリ（セットリスト）待ち遠しい」「彼らの曲、歌詞、ライブパフォーマンス、楽器演奏、全てが好きです」など歓喜のコメントが次々と寄せられ、世代や国境を越えてＤＩＲ ＥＮ ＧＲＥＹの音楽が共有される空間が広がった。

今後の日程は２６日午後９時【ＤＡＹ２】 Ｄｉｅ。７月３日午後９時【ＤＡＹ３】Ｔｏｓｈｉｙａ。１０日午後９時【ＤＡＹ４】Ｓｈｉｎｙａ。ラストは１７日午後９時【ＤＡＹ５】薫となる。

この試みの原点となったのは２０２０年５月。新型コロナウイルスの影響によりライブ活動が大きく制限される中、ＤＩＲは５日連続で「ＬＩＶＥＳＴＲＥＡＭ ５ ＤＡＹＳ」を開催した。世界各地のファンが同じ時間を共有できる場として大きな反響を呼んだ。

６年の時を経て開催されている今回の「ＬＩＶＥＳＴＲＥＡＭ ５ ＤＡＹＳ〜」は前回とは異なり、すべてライブ映像で構成されているのが特徴。新旧の映像が織り交ぜられた内容となっており、ファンそれぞれが自身の記憶と重ね合わせながら楽しめる。

なお、ＤＩＲは最新アルバムのタイトルを冠したライブ「ＭＯＲＴＡＬ ＤＯＷＮＥＲ」を７月１８日、１９日の２日間にわたり東京ガーデンシアターで開催する。